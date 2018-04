Opinión de los guanajuatenses sobre el debate

León, Gto.

Para los representantes de diversos sectores de la sociedad guanajuatense, el nuevo formato del debate presidencial fue positivo al considerarlo más dinámico, sin embargo también coincidieron en que faltaron las propuestas y hubo muchas preguntas sin contestar.

MILENIO recibió al término del Primer Debate Presidencial, organizado por el INE las opiniones de empresarios, políticos y representantes ciudadanos quienes expresaron su parecer respecto a este ejercicio.





Eduardo Bujáidar

Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles

Lo positivo: Hay que invitar a la sociedad a votar, en que esta sea una decisión pensada y analizada por lo que respecta a la importancia que tiene el futuro de nuestro país.

Lo negativo: Este primer debate estuvo más cargado hacia las acusaciones que a la propuesta, pensamos que pudiera haber sido una plataforma muy interesante para ellos para poder contactar con la sociedad de una manera más directa, más asertiva.

Gana: Empate técnico, Meade y Anaya





Marisol Ruenes

Presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias

Lo positivo

1.- Acercar a la ciudadanía a quiénes son los candidatos y conocer más de ellos.

2.- Que periodistas hayan sido los moderadores y en el formato hayan refutado respuestas de los candidatos con sustento en hechos y notas periodísticas.

3.- La duración del debate que ahora fue de dos horas, antes era de una. Esto permitió que se abordaran más temas, aunque el tiempo nunca es suficiente.

Lo negativo

1.- Margarita Zavala, porque se mostró resentida. Pudo haber posicionado alguna propuesta de manera clara y contundente.

2.- Andrés Manuel López Obrador no contestó las preguntas que los otros candidatos le hicieron. Eso transmite desconfianza a la ciudadanía.

3.- Faltaron más cómos de todos.

Gana: Ricardo Anaya porque fue estructurado, fueron claras sus ideas y propuestas.





Gabino Fernández

Presidente de Canaco

Lo positivo: Haber convocado a todos los candidatos. Todos coinciden que el modelo de seguridad no funciona.

Lo negativo: Considero que el debate fue lo que estábamos esperando, muy pocas propuestas, muchos ataques. El formato no me gustó, hubo mucho protagonismo de los moderadores y el tiempo debió ser mejor calculado, pues sin duda alguna, se limitó una respuesta que pudo haber tenido una gran importancia. Absurda la postura del Bronco que sin duda fue para conseguir posicionamiento, pero no corresponde.

Gana: Desde mi punto de vista es muy difícil tener un ganador.





Luis Quirós

Director del Puerto Interior

Lo positivo: Me gustó mucho el cambio de formato, vimos a los candidatos como son y creo yo que debería de haber más debates.

Lo negativo: Nos quedamos más en las críticas personales que en lo que son las propuestas, creo que así es.

Gana: Ricardo Anaya





Gloria Cano

Directora de Turismo León

Lo positivo: nuevo formato de debate

Lo negativo: no insistir en que se respondieran las preguntas que no contestaran

Gana: Ricardo Anaya





Javier Plascencia

Ex presidente Ciceg

Lo positivo: El debate en sí mismo y el formato.

Lo negativo: Las desacreditaciones que aunque eran de esperarse consumieron valioso tiempo para que la audiencia escuchará propuestas.

Gana: Ricardo Anaya





Helen Anaya

Empresaria

Lo positivo: Nuevo formato

Lo negativo: La falta de propuestas y exceso de descalificaciones; el más preparado, Anaya; y el más incongruente, AMLO.

Gana: Ricardo Anaya





Beatriz Manrique

Diputada PVEM

Lo positivo: Es que es un debate mucho más ágil.

Lo negativo: Me pareció que Andrés Manuel no contestó nada, en mi opinión es José Antonio Meade el ganador, es el único que habló con toda claridad de qué, cómo y quién participa en el plan nacional de desarrollo, los demás me parece que están perdidos en una bola de propuestas, es un primer debate y nos permite conocer quién es quién.

Gana: José Antonio Meade





Baltasar Zamudio Cortés

Presidente del Comité Directivo estatal del PRD

Lo positivo: Es que fue un debate que permitió contrastar ideas y visiones.

Lo negativo: Es que el formato sigue quedando a deber; por la cantidad de participantes debió haber un poco más de tiempo, para efecto de terminar de contrastar.

Gana: Ricardo Anaya

Mario Mejía Ladrón de Guevara

Presidente estatal del Partido Encuentro Social

Lo positivo: Me parece que el ejercicio del debate es magnífico porque permite mucho ver la personalidad de los participantes.

Lo negativo: No me gustó el formato, me parece muy acelerado, y no permite claramente la exposición de las ideas; me pareció desmedido y descarado el ataque a Andrés Manuel de parte de todos, incluyendo la periodista de blanco que no me acuerdo cómo se llama. Se gastó mucho tiempo en atacar.

Gana: Andrés Manuel López Obrador





Jorge Luis Hernández Rivera

Representante del PRI ante IEEG

Lo positivo: El formato fue un poco más dinámico y eso beneficia en el entendimiento del electorado, la posición muy clara de Antonio Meade de que conoce los temas y creo que a partir de esto, los independientes van a darse a conocer y van a comenzarse a reflejar en las encuestas.

Lo negativo: Tendría que cuidarse un poco más a los moderadores para que no sean actores, pero es algo que se debe de revisar en los siguientes debates y la actitud poco seria de López Obrador en la atención de los temas.

Gana: José Antonio Meade





Alma Alcaraz Hernández

Secretaria general de Morena en Guanajuato

Lo positivo: La dinámica del debate fue novedosa, porque no permitió que los candidatos llevaran cosas de memoria, se hablaban conceptos generales con preguntas, cuyas respuestas tenían que coincidir con sus discursos en campañas.

Lo negativo: El tiempo para escuchar las propuestas, los candidatos se quedaban a la mitad de sus respuestas.

Gana: Andrés Manuel López Obrador





Juan Carlos Romero Hicks

Senador de Guanajuato por el PAN

Lo positivo: Vemos quién responde, quién está preparado y quién hace propuestas innovadoras.

Lo negativo: Un candidato que maneja política del siglo pasado, otro un candidato que está rodeado de corrupción.

Gana: Ricardo Anaya





Diego Sinhué Rodríguez Vallejo

Candidato a Gobernador Por Guanajuato al frente

Lo positivo: El debate demuestra y pinta a cada quién de cuerpo entero.

Lo negativo: Andrés Manuel no tiene propuestas serias, no tiene argumentos, trata de esquivar las propuestas que le lanzan los candidatos y esto nos habla de un hombre autoritario que no tiene proyecto para este país.

Gana: Ricardo Anaya