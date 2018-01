Comparten "divino" peregrinaje de Dante a través de twitter

Una iniciativa realizada en una red social ha motivado a miles a sumergirse en las entrañas de un clásico de la literatura.

Se trata de la propuesta hecha por Pablo Maurette, un escritor y maestro de literatura argentino, quien revolucionó el lado literato de Twitter al convocar a una lectura colectiva de un canto por día de La Divina Comedia, obra maestra de Dante Alighieri.

“Queridos amigos, les propongo que arranquemos el 2018 leyendo La divina comedia. Empezando el 1 de enero, un canto por día. La terminamos el 10 de abril. Vayan procurándose una buena edición”, fue el primer tuit de Maurette el 16 de noviembre del 2017, y comenzó la fiesta literaria.

La elección sobre cómo leer la obra quedó a completa discreción de los usuarios, aunque Maurette no dudó en recomendar las ediciones de Battistessa, Crespo y Aulicino.

“Pueden leer solos, de a dos, en tríos, de a decenas, por teleconferencia, por Skype o FaceTime. Se pueden juntar en casas, bares y plazas. Libertad completa y absoluta. La consigna es: un canto por día y comentar citando el canto e incluyendo el hashtag #Dante2018”, dice un tuit del argentino, publicado el 28 de diciembre.

Pronto, una legión de lectores se sumó al reto de leer los 100 cantos del gran poema del italiano, y usuarios provenientes de México, Venezuela, Chile, España y demás países, comenzaron el año leyendo la obra y comentándola en Twitter con el hashtag #Dante2018.

El reto, a la fecha, ha dado buenos resultados y esto es evidente en el número de tuits referentes al tema. Incluso, algunos lectores no solo han aprovechado para difundir los cantos día a día, sino que también han compartido algunas imágenes alusivas a cada pasaje.

Universalidad

Aunque algunos de los fenómenos de viralidad que rodean a las redes sociales son difíciles de explicar, (por lo menos cuando aparecen en nuevas modalidades, como una lectura colectiva en Twitter), muchos comentarios atribuyen este éxito a la universalidad de la obra elegida por Maurette: ¿quién no ha escuchado por lo menos mencionar La divina comedia?

Minerva Margarita Villarreal, directora de la Capilla Alfonsina, explica que una de las cosas que convierten a La divina comedia en una obra maestra, es que en ella se sedimenta gran parte de nuestra cultura cristiana.

“El gran aporte de Dante y su irrefrenable dimensión en el imaginario colectivo, es justamente la potenciación de la creación del infierno, el infierno en él se potencia como un universo en sí mismo... él da pie a la configuración de los diferentes estadios de lo que significaría el destino post mortem de un cristiano”, comenta.

Por eso Margarita Villarreal celebra la iniciativa de Pablo Maurette, y lo cataloga como algo muy positivo, a la vez que critica la escasa valoración que la sociedad contemporánea le da a la lectura.

Sin embargo, y aunque en su voz se percibe cierto entusiasmo por imaginar a tanta gente leyendo la obra de Dante, confiesa que ella prefiere leer La divina comedia, en soledad.

“Que se ponga en Twitter para leerse masivamente, se me hace muy lindo, pero yo en lo personal participo muy poco de la dimensión de las redes para nutrirme en esos mares llamados, La divina comedia, a mí me gusta leer en la intimidad, que no haya ruidos, porque el sonido me lo crea la propia obra”, comenta.

Creador de lazos

Por otra parte, Alejandra Arévalo, licenciada en Letras Mexicanas y booktuber, considera que las iniciativas por internet dan posibilidades de alcanzar un público más amplio y crear lazos que de otra manera sería más complicado.

“Me gustan porque están abiertas para que un público mayor participe, ya que no están limitadas a espacios o zonas geográficas. Siento que podemos conectar más fácilmente que si tuvieras que moverte en específico a un lugar y leer ahí los cantos de Dante”, comenta.

La también creadora del canal de youtube Sputnik, dedicado a la literatura, resalta el hecho de que la tecnología esté siendo utilizada para fomentar la lectura de una obra antigua.

“Es como si el pasado y el presente convergieran en una sola cosa y está genial poder construir más vínculos con una obra considerada vieja, pero todo lo contrario, es más actual que nunca” dice Arévalo, quien opina que de tener la posibilidad de realizar una dinámica parecida a la de Maurette, elegiría El quijote, la obra maestra de Miguel de Cervantes.