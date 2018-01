Abuso de fármacos es segunda causa de daño renal en niños

Guadalajara

Si su hijo enfermó y siente la tentación de medicarlo antes que llevarlo al doctor, piénselo dos veces. El abuso de fármacos es la segunda causa de daño renal en niños; enfermedad en este caso adquirida que probablemente descubrirá tarde... porque avanza silenciosa.

Las principales causas de la enfermedad renal en los niños son malformaciones genéticas, abuso de medicamentos e infecciones recurrentes, enumeró Luis Gustavo Orozco Alatorre, jefe de la División de Pediatría del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca" (HCG JIM). Debido a que en principio no se manifiestan síntomas, el problema crece sin diagnóstico. "El riñón tiene una característica, una vez que es afectado y se empieza a deteriorar no hay quien lo detenga. De ahí la importancia de hacer una detección temprana, lo que lamentablemente no está sucediendo.

"A nuestro hospital llegan en promedio dos casos nuevos cada mes de enfermedad renal crónica en estadío cinco, es decir la etapa terminal", apuntó el médico pediatra. Ya en esta fase se requiere forzosamente de una terapia para sustituir la función del riñón, ya sea de diálisis o hemodiálisis. Las personas pueden vivir con un solo órgano, pero si están afectados ambos riñones, eventualmente el trasplante es la única opción de sobrevivir.

Actualmente, bajo tratamiento con terapias sustitutivas, en la HCG JIM se atienden a cuarenta niños en control en el área de diálisis y veinte más en hemodiálisis. El hospital promueve la prevención para evitar el avance, tanto como el buen manejo de este padecimiento. El Colegio de Pediatras del Estado de Jalisco, ha publicado una Guía para Padres que Tienen Hijos con Enfermedad Renal Crónica, de la que es coautor el doctor Orozco Alatorre para apoyar a las familias.

La detección temprana está al alcance de la mano, a través de realizar un estudio muy sencillo: el examen general de orina, para detectar el nivel de proteinuria. Ésta es una prueba que debieran practicarse niños y adultos una vez al año; con una frecuencia de cada seis meses en caso de padecer ya daño renal, diabetes u otras enfermedades crónico degenerativas.

El entrevistado recordó que 10 por ciento de la población general en México va a presentar algún problema en los riñones, y respecto al impacto en niños, dijo que diez de cada 100 personas que padecen enfermedad renal son menores de 16 años.

Infecciones

El especialista comentó que en temporada invernal las infecciones respiratorias, que se incrementan hasta 30 por ciento, son la primera causa de hospitalización de niños. Entre los cinco primeros lugares se ubica la insuficiencia renal que, sin distinción de género, afecta por igual a niñas y niños.

Pese a ser un tema ya abordado en ensayos científicos y congresos, la sobremedicación sigue presente en el tratamiento de las infecciones en la infancia. El doctor Orozco dijo que tanto la automedicación por parte de los padres de familia, que recurren a dar medicinas de tratamientos anteriores sin consultar al especialista; como los colegas que recetan fármacos que no se requiere, son prácticas que aún persisten.

"El abuso de medicamentos, sobre todo antiinflamatorios y analgésicos no esteroideos (es decir los de venta libre) es una de las principales causas de enfermedad renal", recalcó.

Ante el embate de nuevos virus e infecciones más resistentes, que pueden orillar a una sobremedicación, Luis Gustavo Orozco invitó a no adelantarse a medicar sin un diagnóstico. "El 90% de las infecciones respiratorias son virales, no requiere antibióticos, entonces lo primero que deben hacer los padres de familia para prevenir es no automedicar y dar el tratamiento adecuado.

Comentó que hay cientos de virus que causan enfermedades respiratorias y que incluso en orden de importancia los más frecuentes no son los de la influenza, que mantiene la atención de la población. Y el 22 por ciento de las veces no solo afecta un virus, sino dos, por lo que menos sirve tomar un antibiótico.

"Todo mundo debemos por tanto tomar precauciones en general, el virus que tiene un tratamiento antiviral es el de la influenza, el resto requieren sólo cuidados y manejo en casa para evitar que se compliquen y que se añada una bacteria", añadió. Lo anterior significa que en vez de automedicar al niño y mandarle a la escuela, debía convalecer en casa varios días.

Claves

Prevención de daño renal

Las principales causas de daño renal son:

Malformaciones urinarias

Abuso de fármacos

Infecciones repetitivas (síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, lupus eritematoso sistémico, entre otras).

Una vez que se produce el daño renal este es irreversible. Se requiere de seguimiento y control adecuados para retardar el avance de la deterioro de los riñones y la necesidad de terapias sustitutivas.

Cuando se presentan infecciones de repetición o enfermedades crónicas como la diabetes, cáncer u obesidad, es necesario tomar hábitos de vida para ralentizar el progreso del daño renal.

Hábitos saludables



Combatir la obesidad infantil. Llevar una dieta balanceada, baja en sodio, factor de prevención que deben seguir los niños con enfermedad renal.

Al menos 30 minutos de ejercicio diario moderado.

Evitar la automedicación y el abuso de fármacos.

SRN