Estrategias de independientes no están funcionando: diputado

Monterrey

Al cumplirse la primera semana de recolección de firmas para quienes buscan ser candidatos independientes, el diputado panista Daniel Carrillo dijo que el gobernador Jaime Rodríguez -quien busca la Presidencia- va rezagado.

Agregó que, a la fecha, el mandatario tiene menos de 3 mil rúbricas y ya debería llevar el doble; aseguró que, en general, quienes buscan candidaturas independientes las estrategias no les están funcionando.

"Creo que hay un rezago, si sacamos las cuentas de 90 días que requieren contra las más de 800 mil firmas, si hacemos la regla de tres simple requerirían llevar al menos el doble, creo que no están cumpliendo con las metas que deberían de llevar.

"Es algo en lo que ellos ojalá y tengan la sapiencia y los recursos para hacerlo, no era tan sencillo como lo habían planeado, o las estrategias no les están funcionando o la gente no les está firmando. Lo que es una realidad es que no llevan la cantidad de firmas que deberían de llevar para poder cumplir la meta", declaró.

TE RECOMENDAMOS: Integra PRI NL nueva directiva estatal



Refirió que la faceta de gobernador no se lleva con la de candidato, ya que para estar al frente de un Estado se requiere de tiempo completo.

Lo anterior luego que al cumplirse los primeros ocho días del periodo de recopilación de firmas para las candidaturas independientes los 48 aspirantes tienen muy pocos registros.

Margarita Zavala va a la cabeza con 13 mil 033 firmas; luego María de Jesús Patricio, quien representa el Congreso Nacional Indígena, que hasta este martes había sumado 4 mil 734; en tercer lugar el senador Armando Ríos Piter, con 2 mil 899 firmas; y el cuarto sitio para el gobernador Jaime Rodríguez Calderón con 2 mil 663 apoyos.

Daniel Carrillo "aplaudió" que cuatro funcionarios del Gobierno, entre ellos Yamilett Orduña, del Instituto Estatal de las Mujeres; y Raúl González del Instituto Estatal del Deporte, se hayan separado del cargo para contender por un cargo de elección popular.

"Qué bueno que alguien hizo un razonamiento bueno respecto a la función pública, no se podían dedicar a dos cosas que requieran el 100 por ciento de su tiempo, conseguir las firmas y seguir siendo funcionarios, creo que le están poniendo el ejemplo al gobernador, que si quiere conseguir sus firmas debería de seguir el mismo camino.

"Creo que le pusieron el ejemplo, hay detrás un razonamiento moral, además qué bueno porque no estaban dando resultados y creo que ahora el gobernador debería hacer lo mismo, el mismo razonamiento acerca de si para poder conseguir las firmas requiere el tiempo necesario que debe dedicarle como gobernador, o para ser candidato, pero no la dualidad", indicó.

Expresó que la falta de continuidad en la agenda hace estragos en cualquier institución y que los cambios no pactados rompen el seguimiento de planes.