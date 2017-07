Dan contrato a brigadistas de dengue y vacunas que iban a 'descansar'

Guadalajara

La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) dio revés en la Región Sanitaria X de Zapopan donde el lunes pasado se anunció a los brigadistas de los programas de vacunación (Provac), Dengue y Patio Limpio que laboran por contrato, a quienes los iban a ‘descansar’ quince días, presuntamente por falta de recursos para el pago de la nómina.



En entrevista con este medio, Sergio Zaragoza, quien tiene cinco años al frente de la Región Sanitaria –una de las trece regiones en que la SSJ divide a Jalisco- informó que este miércoles “se dio marcha atrás y ya el 100 por ciento del personal tiene su contrato, les avisamos por la tarde y ya están trabajando todos en sus tareas, en control de vectores, vacunación, ovitrampas y todo eso”.



En total son 89 brigadistas de dengue, 46 del programa Patio Limpio y 45 de Provac lo que laboran en esta región sanitaria; algunos desde hace siete años y jóvenes de recién ingreso. Los brigadistas laboran 11 meses y medio y ‘descansan’ una quincena, es decir, no tienen sueldo (una situación laboral en todo el país). Los sueldos se pagan con recursos federales del anexo 4 y una pequeña parte del ramo 33.



El funcionario señaló que en efecto se dio el aviso a los brigadistas de que no trabajarían la segunda quincena de julio, debido a un “comunicado federal en el cual nos decían que debíamos descansar a las personas por quince días”, pero que el secretario de Salud, Antonio Cruces Mada, instruyó a buscar la forma para que los elementos continuarán trabajando “porque ahorita es una fecha muy complicada, vienen ya las lluvias”.



Inquirido si esta indicación afectó sólo a la región sanitaria de Zapopan, o a todo el estado, dijo desconocerlo. “No puedo hablar por cada una de las regiones, le puedo decir por la Región X, aquí sí había problemas”.



Paradójicamente, la Región Sanitaria X a la que se pretendía castigar fue reconocida como la de mayor productividad de todo el país durante el 2016, lo que resaltó Zaragoza no se habría logado sin estos trabajadores por contrato. Otro logro es el control del mosco transmisor de dengue, pues en lo que va del año, sólo se han notificado diez casos de esta enfermedad en Zapopan.



Respecto al acoso laboral por parte de los jefes del programa de dengue que llevó a varios empleados a presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), aseguró que se frenará cualquier situación de esta naturaleza, y estará dispuesto a levantar actas contra los jefes que tengan un trato inadecuado a los empleados.



“(Los brigadistas) son buenas personas. Es una fuerza de trabajo importantísima para todas las regiones sanitarias, el trabajo que hacen ellos por cada casa, por cada colonia, es un trabajo difícil”, describió.

