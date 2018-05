Llenan de color las calles de Piletas

León, Gto.

Habitantes de la colonia Piletas tercera y cuarta sección afirmaron que con el nuevo diseño de colores que hay en sus hogares le cambió el rostro a esta zona, que se ve muy bonito y muy colorido, destacó una vecina que desde hace 30 años que vive ahí, nunca había visto algo así en su colonia.

“Se ve bonita la colonia, pues beneficiado la imagen, ya no se ve tanto pintadero como siempre, que ahorita ya muchos ya pintaron otra vez la pared, ya la tienen otra vez rayada, pero la mayoría sí está cuidando sus casas y se ven un poquito mejor”, comentó la señora María quien es comerciante de dulces y desechables.

Hace tres semanas aproximadamente a los colonos de esta zona habitacional les cambiaron la imagen, ya que desde ese tiempo se realizan trabajos en las casas y comercios. Aseguran los vecinos que únicamente lo que hacen los pintores es pedir autorización para que las paredes de sus hogares tomen un segundo aire con bastante color.

“Pintan primero una cuadra, y luego sigue con la siguiente. Si uno no autoriza ellos no te pintan y fue totalmente gratuito. Sí lo benefician a uno, porque te ahorran la pintada y hasta la mano de obra, porque son muy rápidos para pintar. Ese es el detalle que es el que te toque, no es un color el que tú elijas, es al azar”, añadió María.

En cambio la señora Rafaela que tiene viviendo entre 25 y 30 años en esta colonia mencionó que en todo este tiempo nunca había visto tan colorido su barrio y ya se ve mejor.

“No todavía no he ido porque hemos querido ir y no hemos podido ir, pero ya nos enseñaron un video donde se ve el río colorido, ve usted de arriba y se ve todo colorido, muy bonito”.

El único inconveniente que ve la señora Rafaela y que le gustaría que lo tomaran en cuenta es la pavimentación de las calles, además de que reparen el arroyo que se encuentra ahí en la colonia, porque en tiempo de lluvias hay varias personas que se ven afectadas ante las inundaciones.