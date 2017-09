PRI justifica postura de Adrián sobre aportaciones a Cruz Verde

Monterrey

Mientras que la bancada del Partido Revolucionario Institucional consideró que el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, está en su derecho de no aportar recursos a la Cruz Verde por no transparentar su administración, el grupo legislativo del Movimiento Ciudadano declaró que el munícipe está obligado a entregar el dinero a la corporación.

Marco González Valdez, coordinador del grupo priista, comentó que la elaboración de un reglamento de transparencia sería buena idea.

"El principio es básico: el que paga, manda, y si Monterrey está aportando recursos y exige transparencia, no hay nada más qué decir, tiene que aportar la Cruz Verde, ojalá que la Cruz Verde no se resista, que mande una señal, que las cosas se hacen bien y que no ponga en duda la reputación de la Cruz Verde, que no quede en juego.

"Ahorita hay que preguntarle primero al alcalde cuáles son los parámetros básicos que se necesitarían para poder cumplir con los requisitos del municipio y exactamente qué información está pidiendo", declaró.

Lo anterior, luego que el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, advirtió a los representantes de la Cruz Verde que si no se transparenta la información derivada de los recursos que reciben de su administración municipal, congelarían esas aportaciones.

Por su parte, el coordinador del Movimiento Ciudadano en el Congreso local, Samuel García, dijo que el municipio no debe de suspender las aportaciones, y que en todo caso, si hubo malos manejos derivados de la administración anterior, que investigue y sancione a los responsables.

Otorgarán medalla

Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó otorgar la medalla de honor "Fray Servando Teresa de Mier" a Sergio Manuel Gutiérrez Muguerza.

Durante la sesión ordinaria, la diputada Rosalva Llanes presentó el dictamen que contiene la convocatoria emitida por el Poder Legislativo para ser acreedores del galardón.

Los requisitos previstos en la ley y convocatoria fueron atendidos por el candidato único.

Uno de los méritos es porque Sergio Manuel Gutiérrez Muguerza otorgó a los nuevoleoneses cientos de empleos en el ramo siderúrgico a través de la empresa De Acero.

"Es líder mundial en la fabricación y comercialización de acero, junto a sus hermanos continua el legado que su padre les dejó. Nació en Monterrey, Nuevo León, en el año de 1951, es una figura imponente, un hombre visionario de negocios con gran determinación y pasión por el trabajo", comentó el diputado Ángel Barroso.