Antiguo Hospital no ha sido entregado a Cruz Roja

Torreón, Coahuila

El inmueble que albergó el antiguo Hospital General de Torreón, no ha podido ser entregado a la Cruz Roja en donación, debido a que el proceso de desincorporación no ha concluido por contar con participación federal, así lo dio a conocer Hugo Morales, presidente del Patronato de la Benemérita Institución.

Explicó que el proyecto de la escuela de enfermería que se tenía contemplado instalar en el inmueble, no se ha podido concretar debido a que el proceso ha sido más complicado de lo que se esperaba y mientras no se tenga la propiedad jurídica, no se puede hacer inversión alguna.

Los trámites se realizan con la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila, que es la encargada de realizar el proceso de desincorporación.





"A pesar de que ya tenemos la posesión del inmueble, todavía no hemos podido hacer una inversión, a partir de que precisamente no nos ha sido jurídicamente entregado".

El presidente del Patronato de Cruz Roja delegación Torreón, manifestó que el proyecto se mantiene detenido al no contar con la garantía jurídica para hacer la inversión.

En lo que corresponde a planes y previsión, se ha estado trabajando, sólo están a la espera de poder concretar la incorporación del patrimonio del Estado, para poder tener la seguridad de hacer la asignación.

Indicó que está en manos del Estado la resolución de este caso, para dar paso a determinar las inversiones en el antiguo edificio del Hospital General de Torreón.

JFR