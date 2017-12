Seguro Popular rechaza adeudo con la Cruz Roja

Guadalajara

El Seguro Popular Jalisco rechaza tener adeudo alguno con la Cruz Roja. El director del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), Héctor Maldonado Hernández, señaló que los servicios médicos prestados a pacientes afiliados a este esquema los años 2015 y 2016, ya fueron liquidados en su totalidad.

Explicó que en 2015 se firmó contrato de prestación de servicios de primero y segundo nivel del CAUCES así como de oftalmología por 4 millones de pesos. Sin embargo, la benemérita institución entregó y comprobó solamente servicios por 477 mil pesos. Un situación similar se repitió en 2016: se estableció el contrato por 4 mdp y se validaron 447 mil pesos (en ambos casos cerca del 10 por ciento).

"La Cruz Roja no puede ser eximida de los requisitos que le ponemos al Hospital Civil o a los hospitales privados; sin embargo ellos con la idea de que son una asociación civil creen que sí pueden evitar la validación y comprobación", puntualizó el director del REPSS (operador del Seguro Popular).

El convenio 2016 se signó en septiembre de ese año por servicios de septiembre a diciembre. Para 2017, no se firmó ningún convenio, indicó Maldonado, tras señalar que esta situación se abordó con el propio presidente de la Cruz Roja y su equipo en reunión celebrada en septiembre pasado; a quienes se les explicó que no había adeudo, que no fuera el de los recursos validados.

Sin embargo, el pasado viernes 22 de diciembre, la Cruz Roja denunció que el Seguro Popular adeudaba 4 millones de pesos a la institución. Paola Robles, subdirectora, dijo a medios de comunicación que se hicieron varios compromisos de pago que el Seguro Popular incumplió, lo que llevó a suspender la atención de sus afiliados desde el 1 de noviembre pasado en las unidades del parque Morelos y de Toluquilla por carecer de recursos para la compra de los insumos médicos.

“Es la primera vez que tenemos que suspender el servicio de atender a pacientes del Seguro Popular debido a que se hablaba con ellos, nos decían que sí se nos iba a pagar y demás (pero) falsas promesas, pero no se ha llegado a ningún acuerdo y no hemos obtenido el pago”, dijo en su momento (MILENIO Jalisco, Diciembre 23 de 2017).

Estas afirmaciones fueron rechazadas tajantemente por el director del REPSS, quien reiteró que no existe ningún adeudo acumulado y que la Cruz Roja deberá cumplir con los mismos requisitos que el resto de hospitales para poder firmar un nuevo convenio (en los años anteriores se hizo una excepción) y también para que se le puedan otorgar los pagos validados.

"No se trata de donativos", concluyó Maldonado Hernández.

SRN