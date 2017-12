Por adeudo oficial, la Cruz Roja suspende el Seguro Popular

Guadalajara

Los adeudos del Seguro Popular han hundido las posibilidades de atención de sus asegurados en la Cruz Roja, por lo menos mientras son saldados.

Son cuatro millones de pesos lo que se debe a la institución, y obligó a que ésta dejara de prestar atención médica a los pacientes afiliados a ese sistema, anunció ayer la subcoordinadora Médica de la Unidad Cruz Roja Guadalajara y encargada de área de Seguro Popular, Paola Robles.

MILENIO JALISCO publicó ayer que el organismo público descentralizado que administra el Seguro Popular en Jalisco reporta una deuda, al cierre de este año, por 320 millones de pesos, y que pretende saldar el pasivo en el ejercicio 2018 y antes de que termine la actual administración estatal.

Desde el 1 de noviembre pasado, las sedes del parque Morelos y de Toluquilla no dan atención “ya que la Cruz Roja no tiene recursos para la compra de los insumos médicos que requieren los afiliados al Seguro Popular”, explicó la directiva.

Paola Robles explicó que se hicieron varios compromisos de pago que el Seguro Popular incumplió, lo que llevó a la primera suspensión de atención.

“Este año tampoco hubo dinero para pagarnos y debido a eso y a que los proveedores a nosotros no nos esperan, necesitamos seguir atendiendo pacientes y no se les niega la atención, se atiende la urgencia, se atiende al paciente pero no podemos seguir trabajando con Seguro Popular […] es la primera vez que tenemos que suspender el servicio de atender a pacientes del Seguro Popular debido a que se hablaba con ellos, nos decían que sí se nos iba a pagar y demás (pero) falsas promesas, pero no se ha llegado a ningún acuerdo y no hemos obtenido el pago”, ponderó. Son adeudos que empezaron a acumularse desde el año 2015.

A esa institución llegan por día más de un centenar de pacientes que cuentan con aseguramiento del programa gubernamental; en cuanto a la clínica de especialidades y oftalmología se recibe el triple.

La crisis ha llevado a desatender a la mitad de los demandantes, que por ser de bajos recursos buscan instancias donde sí esté vigente el Seguro Popular.

Este medio buscó conocer la versión del Seguro Popular Jalisco, pero a través de su oficina de Comunicación Social se respondió que se estaba revisando la información emitida por la Cruz Roja y posteriormente se dará una respuesta.

Recibe donativo

Ayer, la delegación Jalisco de la Cruz Roja recibió un donativo por 429 mil pesos por parte de la Secretaría de Cultura de Jalisco, el cual será canalizado a Chiapas y la Ciudad de México, para apoyo a los damnificados de los sismos de septiembre pasado.

La titular de la SC, Myriam Vachez, señaló que el dinero se colectó de las entradas a dos de las funciones de El Lago de Los Cisnes, presentadas en octubre y noviembre por el Ballet de Jalisco. “Supimos de los enormes esfuerzos que estaba haciendo la Cruz Roja mexicana para apoyar a los damnificados por los sismos. Es en ese momento que teníamos algunas presentaciones, que son la única oportunidad que tenemos para recaudar algo de recursos y de retribuir a la Cruz

Roja a nosotros, a la sociedad, y en este caso muy particular a los damnificados de los sismos”.

El cheque con el monto fue entregado íntegramente en un acto en la sede del parque Morelos, de la institución asistencial.

GPE