Renuncia Antonio Cruces como secretario de Salud

Guadalajara

A partir de este domingo, el titular de la Secretaría de Salud en Jalisco (SSJ), Antonio Cruces Mada, renuncia a su cargo, a fin de buscar la candidatura a la alcaldía de Zapopan.

El médico anunció su decisión este viernes durante su visita al Hospital Materno Infantil “Esperanza López Mateos”, y según adelantó, a partir del lunes entrará en su lugar un encargado de despacho o quien el gobernador Aristóteles Sandoval designe.

El secretario dijo que decidió adelantar su salida, la cual se esperaba a partir de diciembre, a fin de no mezclar sus intereses políticos con el quehacer de la dependencia.

“Terminaremos los trabajos que corresponden para buscar de manera directa una aspiración muy particular en la alcaldía de Zapopan y que no se confundan, que no se pueda presumir la utilización de la Secretaría con alguna intención diferente”, indicó en conferencia de prensa ofrecida en la Maternidad López Mateos.

GPE