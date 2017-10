Cruces en las avenidas y calles; el otro “panteón”

Zona Conurbada

Las calles y avenidas de la zona sur también se vuelven un sitio para visitar en el día de muertos, al menos para las familias que han perdido un ser querido de manera trágica en accidentes de vialidad.

Altamira es el municipio que tiene más cenotafios, monumentos o cruces colocadas ya sea en camellones o a un costado de calles y avenidas, hasta 200 de estos recuerdos de personas que perdieron la vida.

El director de Panteones de Altamira, Francisco del Ángel, explicó que estas tumbas que se en encuentran a bordo de carretera son tan habituales en la ciudad, que ya forman parte del paisaje urbano, inclusive aparecen nuevas y nadie se da cuenta.

Se trata de una tradición mexicana que además no está reglamentada, no aparece en el reglamento de Panteones ni Desarrollo Urbano, al fi n el que quiere instalar uno solo debe llegar con su cruz y enterrarla, sin informar y pedir permiso.

"No está contemplado en ningún reglamento la gente las instalaciones y no necesita pagar ni pedir permiso, solo cuando los vemos haciendo los trabajos recomendamos que sea algo discreto". Lo único que se informa a los que hacen trabajos es que no tapen la visibilidad de los conductores, de ahí en fuera puede tener cualquier aspecto y color.

Aseguró que ellos han contabilizado más de 200 cruces, a diferencia de otros estados, la mayoría son discretos, pues en Culiacán, por ejemplo, son casi capillas o del tamaño de una tumba normal y han comenzado a ser un problema.

Lo habitual de que se instalen tras el fallecimiento de una persona en la vía pública, en Altamira las arterias con más cenotafios son la avenida de la Industria, el Boulevard Primex, Boulevard de los Ríos y la Tampico Mante, arterias de tráfico pesado donde se registra el mayor número de accidentes de Tránsito.

Hay un camino intermunicipal que llama mucho la atención, pues si bien no es la calle con más accidentes, en un solo lugar hay cinco cruces; se trata del camino que lleva de la carretera Tampico Mante con Estación Colonias, ahí hace años tuvo lugar un accidente automovilístico donde murieron muchas personas, e inclusive hubo protestas por la falta de mantenimiento a la arteria.

Lo extraño de todo es que pese a que la gente tiene la costumbre de prender veladoras y adornar estas cruces en la vía pública, no son vandalizadas ni robadas, la mayoría de conserva en buenas condiciones, salvo las inclemencias del tiempo.

En Tampico debe haber entre treinta o cuarenta cruces en diversas avenidas principales, informó Héctor Manuel Rodríguez Silva, subdirector operativo de la Dirección de Tránsito y Vialidad.

"En la carretera Tampico-Mante hay varias entre en tramo entre Carnitas Orta y la Curva Texas, que es una zona considerada peligrosa para cruzar. También en el boulevard, frente al Aeropuerto y en la zona de la joroba que está en la entrada a Tancol", citó.

Otras zonas es la avenida Hidalgo, en la zona donde está una tienda (HEB) y una universidad privada (UNE), ahí también ha habido varios accidentes mortales.

En la avenida Monterrey y en la avenida Las Torres también se pueden observar las características cruces en la banqueta o camellones, las cuales, en algunos casos, aparecen decoradas durante este día de muertos.

En Ciudad Madero existen al menos ocho avenidas principales y calles que cuentan con cruces. El jefe de Peritos en la Dirección de Tránsito, José Nazario García Tapia, explicó que algunos murieron al viajar dentro del vehículo en un accidente, mientras que otros también pudieron haber sido atropellados.

La zona que más concentra este tipo de cruces es el corredor Urbano Luis Donaldo Colosio en donde la falta de precaución y alta velocidad, ha propiciado decenas de accidentes cada año.

Otras de las más visibles se encuentran sobre el boulevard Adolfo López Mateos a la altura de la Calle 3, mientras que otras están en la avenida Tamaulipas, avenida Francisco I. Madero esquina con Revolución y Centenario.

Hasta el momento no se han cuantificado cuántas cruces hay colocadas en el municipio por el fallecimiento de personas, sin embargo, los familiares aún les llevan rosas para que puedan descansar en paz.





