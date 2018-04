Jesús Sotomayor celebra 50 años de trayectoria

Torreón, Coahuila

El magistrado de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, Jesús Gerardo Sotomayor Garza, fue reconocido por la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (CONCAAM) luego de 50 años de trayectoria como profesional en Derecho.



El reconocimiento al actual cronista de Torreón, fue entregado en el marco de la toma de protesta del Comité directivo de la CONCAAM de Coahuila a manos de su dirigente nacional, Ricardo Beltrán Verduzco.



Después de terminar sus estudios en la Escuela de Jurisprudencia en Saltillo, Coahuila, a sus 24 años Sotomayor Garza ya era Juez Mixto Penal y Civil luego de haber fungido labores en el Poder Judicial del Estado, por lo que estima, ha sido el de menor edad en tomar ese cargo.



A punto de cumplir 25 años como Magistrado del TSJE, se le suman sus años como docente que inició a mediados de 1974 en la ahora Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Sotomayor Garza, doctor en Derecho con acentuación en Derecho Penal, se dijo lleno de satisfacciones ante medio siglo de trabajo tanto en lo académico con sus aportaciones literarias y en lo laboral como magistrado.



“Es una satisfacción y un orgullo muy grande y a su vez un reto y responsabilidad para continuar investigando, estudiando y superándome en la carrera del Derecho”.



Su aportación al mundo universitario no fue poca cosa, ya que además de ser catedrático ha sido coordinador de la Unidad Torreón.

Ha escrito 25 libros que la mitad de ellos sirven como material académico en diferentes universidades del país incluyendo la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



“Considero que he aportado lo suficiente al Derecho com 25 libros de los cuales gran parte de ellos sirven de textos en algunas facultades de todo el país, tal como ‘'El Nuevo Derecho Agrario en México’ llevado en la UNAM”.



‘La historia del Poder Judicial en Coahuila’ es la obra que el magistrado Sotomayor está por publicar y adelantó, “seguiré trabajando hasta que me capacidad mental y física me lo permitan”.



Recientemente fue nombrado como Académico Correspondiente de la Real Academia Europea, en la cual colaboran académicos de todo el mundo y de diferentes profesiones, dedicada a la investigación y difusión del conocimiento.