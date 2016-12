450 patrones no pagaron aguinaldos: CROC

Altamira/Tampico

La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) se prepara para interponer 445 denuncias ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, si es que no cumplen en enero con el pago de los aguinaldos, como han acordado con más de 600 empleados que no recibieron su dinero para antes de Navidad.

Germán Medina Pérez, Secretario de Trabajo de la CROC, explicó que de los mil patrones que existen en el padrón del sindicato, el 45 por ciento no cumplió con el pago de los aguinaldos, y de estos 180 quedaron de pagar esté 24.

El resto prometió que en enero, en la primera quincena harían la entrega del dinero completo, sin embargo, ellos ya están con el área jurídica del sindicato preparando las denuncias que se presentarán ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.

"Estamos preparando las denuncias, sin embargo nuestro jurídico nos dijo que la Ley de Trabajo, extiende el cumplimiento de pago hasta enero, y será hasta entonces que podamos presentar las denuncias ante Conciliación y Arbitraje en caso de que no cumplan".

Explicó que la situación ha metido en serios problemas a los trabajadores, que prestan sus servicios en comercios o en empresas dedicadas a la prestación de servicios, pues han tenido que pedir prestado, para poder cumplir con los compromisos que pretendían cumplir con ese dinero.

Comercio adeuda a proveedores para pagar a empleados

Para cubrir el pago de aguinaldo a trabajadores del sector comercio la Canaco postergó liquidar adeudo a proveedores el cual será efectivo hasta el 2017, refirió José Luis del Ángel Sosa presidente del organismo.

El representante empresarial, expuso que de esta forma se cumple al cien por ciento con esta prestación que incluye un bono navideño a un aproximado de 3 mil empleados, dijo para lograr con este objetivo los empresarios de la Cámara Nacional de Comercio durante el año previeron la forma de pagar.

"Ya lo teníamos programado, es un gasto que tuvimos que estar apartando cada mes, no hubo necesidad de solicitar préstamos, se castigaron otras cosas pero no el aguinaldo, hubo que dejarle de pagar a algunos proveedores a quienes se les postergó dicho pago, esto no significa que no se les pagará", señaló.

