Critican falta de acciones en seguridad

Monterrey

Dirigentes estatales del PRI y del PAN cuestionaron la forma en que el Gobierno del Estado ha actuado ante el alza en la inseguridad.

El líder del PRI, César Cavazos, declaró que el ataque que sufrió un agente ministerial revela que la inseguridad y la delincuencia sigue al alza y que el Gobierno no plantea ninguna estrategia de combate.

El líder priista comentó que hay un descuido de parte de la autoridad estatal, para con la corporación Fuerza Civil, que alguna vez llegó a ser considerada la mejor del país.

“Estamos preocupados, precisamente ayer el ataque a un agente ministerial habla de que esto va ascendiendo en la escala de inseguridad y que nos sentimos los nuevoleoneses desconcertados, inseguros, sentimos que no hay una estrategia, que las cosas no se están llevando como deben de llevarse, que no se está aplicando un plan efectivo de seguridad.

“Nos preocupa como partido político, pero nos preocupa como ciudadanos cómo estamos dejando que se nos vaya de las manos la seguridad, después de haber pasado ese bache tan importante del 2010, 2011, 2012, donde la seguridad fue un tema en una crisis que se tornó de las peores del estado de Nuevo León, la peor que ha tenido el estado, y que ahora estemos soltando todo y que no tengamos una estrategia, pues nos da tristeza y nos da temor que nuestras familias vayan a estar inseguras”, explicó.

Por su parte, el líder del PAN, Mauro Guerra, dijo que aunque las corporaciones de seguridad han incrementado los operativos de cateos realizando más de 15 en las últimas dos semanas, la respuesta del Gobierno del Estado fue tardía.

“Creo que pues sería una acción que llega tarde porque nosotros hemos denunciado permanentemente que hay un estado de inseguridad, que hay un estado muy preocupante en todos los municipios del área metropolitana.

“Sí, al final es bueno que se logre concretar o que se logren ubicar estas casas de seguridad que tanto están afectando nuestros estados porque se han incrementado los secuestros, lo que necesitamos es que esta Procuraduría no cometa errores”.