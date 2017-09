Expertos sugieren hacer análisis antes de invertir en criptomonedas

Monterrey

Al considerar que es un terreno muy volátil, el analista bursátil Gustavo Fuentes dijo que quien quiera incursionar en el mundo de las criptomonedas debe informarse y analizar la forma en que se comportan para no verse sorprendido por el mercado en caso de realizar una inversión.

El también anfitrión del programa de radio online Finanzas de Bolsillo, dijo que estas llamadas criptomonedas pueden ser muy volátiles, como es el caso del bitcoin, por lo que las personas sin experiencia pueden asustarse con los cambios súbitos en el valor de sus activos.

"Para alguien que jamás ha realizado una inversión y que de pronto vea que se cayó, pues se puede desesperar y espantar, y al vender más bajo de lo que adquirió ese activo digital pues obviamente va a perder, tienen que entender bien cómo se comportan cada uno de estos activos dentro de los mercados", explicó.

Sin embargo, a pesar de la volatilidad que se observa en las monedas como bitcoin, Fuentes resaltó el hecho de que se trata de un activo descentralizado, separado del sistema financiero tradicional, el cual a su parecer ha emitido una desmedida emisión de deuda en todo el mundo.

"En el caso de Bitcoin es la contraparte, es un sistema descentralizado, que tiene un límite en cuanto a la emisión del mismo bitcoin, y eso puede generar hasta cierto punto un equilibrio entre lo tradicional y lo disruptivo", dijo.

Fuentes también aconsejó a los usuarios de estas monedas no caer en fraudes como los típicos esquemas financieros piramidales, los cuales ofrecen rendimientos demasiado altos, lo cual es simplemente una estafa, ya que "nadie puede predecir lo que va a pasar en los próximos 30 segundos, menos lo que va a pasar en dos años".

Por ello, el analista dijo que le gustaría que el lenguaje usado en este tipo de tecnologías fuera más sencillo, ya que actualmente puede generar organizaciones fraudulentas.

"Me gustaría que pudiera llegar a las personas en un lenguaje mucho más sencillo y mucho más simple, porque incluso siendo financiero hay cosas que no llegas a comprender de entrada, ahora imagínate alguien que no tiene esa experiencia", comentó.

Para Fuentes, esas tecnologías todavía no pueden ser llamadas monedas, sino activos digitales, los cuales pueden generar un cambio en el sistema financiero debido a las opciones que presenta para sus usuarios.

Resaltó que economías como la de Japón acepten el bitcoin como un método legal de pago, algo que puede dar una idea del avance que ha tenido en el mercado y cómo se está comportando desde el punto de vista financiero.

Por último, habló sobre la posibilidad de que en los próximos años se cree un marco legal alrededor de este tipo de monedas, ya que en la actualidad en México no existe.

"Probablemente en los próximos cuatro o cinco años se pueda construir un marco legal alrededor del mismo activo, que le brinde mayor solidez y probablemente mayor seguridad, es difícil en este momento porque todavía no es bien entendido", finalizó.