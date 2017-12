Crecimiento de la criptomoneda es irreal en sistema financiero, afirman

Monterrey

El hecho de que el bitcoin haya crecido tanto desde su primera emisión en 2010 es una situación completamente irreal para la economía actual, consideró Luis García Peña, presidente del Comité de Política de Negocios y Sociedad del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas.

García Peña detalló que la criptomoneda tuvo un primer valor de emisión de 8 centavos de dólar el 19 de julio de 2010, para luego alcanzar casi los 18 mil dólares en diciembre, un crecimiento que calculó por encima de los 6 millones por ciento, en 7 años.

“Totalmente irreal, totalmente descerebrante para quienes tratamos de entender las reglas de la economía actual, 6 millones por ciento, dónde está guardado el dinero que vaya a pagar cuando alguien quiera monetizar esa cantidad de dinero”, comentó.

El economista aseguró que últimamente han existido casos en donde hackers se roban cuentas de usuarios de bitcoins, situación que se da por la falta de seguridad de los sitios de intercambio, además de que no existe forma clara de reclamarlos porque no hay regulación.

“Hace un mes, un hacker se llevó el equivalente a 30 millones de dólares de una de estas plataformas de criptomonedas, llegó, hackeo y se llevó las cuentas.

“Si tú operaste en esta plataforma, en México se llama Bitso, cuando tú vas a Bitso, dónde está Bitso físicamente, quién sabe, cuántos cuates hay ahí, no se sabe, si mañana te hackean tus 18 mil dólares de bitcoin que compraste, y tienes que ir a pelearte con alguien, a dónde vas, cómo lo reclamas, qué documento tienes”, criticó.

Para Peña, esta falta de regulación llevará a un episodio de especulación que finalmente explotará y llevará a mucha gente a perder su dinero invertido.

A pesar de esto, Peña dijo que la tecnología con que se manejan las criptomonedas, denominada blockchain, llegó para quedarse, y podría cambiar el sistema financiero como lo conocemos actualmente, como sucedió después de la Segunda Guerra Mundial cuando el dólar se volvió la referencia en los negocios.

Se refirió además al hecho de que el bitcoin se haya estrenado el pasado 10 de diciembre en el mercado de futuros de Chicago CBOE, donde tuvo una alta expectativa y demanda, cerrando 600 contratos en una hora.

“Va a haber especuladores que van a hacer la siguiente estrategia, si no puedo lograr montarme en la subida, voy a buscar instrumentos especulativos donde pueda aprovechar ganar dinero en la caída, y van a presionar para que haya un ajuste.

“Los que más van a perder en esto son los chavos, por lo que llaman FOMO (Fear of Missing Out), el miedo de no estar, es como la fiebre del oro, es como la fiebre de los tulipanes en Holanda”, comentó.

A detalle

Existe un cajero para comprar bitcoins en Monterrey, el cual está ubicado en el interior de Comic Castle, en la calle Jerónimo Treviño 405.

Solamente existirán 21 millones de bitcoins, los últimos se crearán en el año 2120, de acuerdo con el algoritmo con el que fueron desarrollados.

En el mundo, la primer transacción registrada fue de dos pizzas por 10 mil bitcoins, el 22 de mayo de 2010. Hoy están valuados en 600 mdp.