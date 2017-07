Extraña al gobierno de Coahuila informe de la FIDH

Saltillo, Coahuila

Los resultados del informe que realizó la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), en el que documenta los crímenes de lesa humanidad supuestamente cometidos por fuerzas de seguridad de Coahuila y que presentará ante la Corte Penal Internacional (CPI), generó extrañeza al Gobierno del Estado.

Federico Garza Ramos, titular de la Oficina de Derechos Humanos del Gobierno de Coahuila, destacó que desde el inicio de la administración se han mantenido las puertas abierta, se ha trabajado de la mano, con familiares de personas desaparecidas, de tal manera que todas las propuestas planteadas por los diferentes grupos se han convertido en políticas públicas.

Destacó que Coahuila es el único estado en el país que cuenta con una legislación en materia de desaparición forzada, sin esperar a que termine la discusión a nivel nacional, donde la Ley General en la materia aún sigue pendiente de aprobarse.



El gobierno de Coahuila estaría buscando un canal de comunicación con la CPI a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores para nutrir de información, como se ha hecho con otras organizaciones nacionales e internacionales.





Aseguró que se han realizado esfuerzos sin precedentes para investigar, buscar y localizar personas desaparecidas, especialmente en el tema de Allende en el que hay una investigación en proceso, hay detenidos y sentenciados, entre ellos ex servidores públicos.



"La primera impresión (sobre este informe) puede ser de cierto extrañamiento porque el trabajo lo hacemos, precisamente con las organizaciones que representan a familiares de personas desaparecidas", dijo.



"El trabajo ha sido enorme, ha sido reconocido tanto por las propias familias como por organizaciones como la ONU, todos sabemos lo que se ha hecho en materia de reformas, de programas asistencia social para los familiares, que nada más hay en Coahuila, como la Ley de Declaración de Ausencia o la Ley de Identificación Forense", agregó.



Expuso que al contar además con una subprocuraduría de búsqueda de personas desaparecidas, que cuenta con presencia en todas las regiones del estado, se han obtenido resultados favorables, destacando que al menos se han localizado 2 mil 500 personas que estaban desaparecidas.



Hizo hincapié en que en Coahuila no se han cometido crímenes de lesa humanidad toda vez que para que delitos como torturas, desapariciones y asesinatos sean considerados de tal manera, tendrían que cometerse de manera sistemática y como parte de una política pública por parte del Estado, algo que en este estado no ocurre.



"En todo caso el ataque sistemático fue de los grupos del crimen organizado a la sociedad y lo que hubo (de parte del Gobierno del Estado) fue una respuesta con una estrategia de seguridad que ha redundado en una baja de homicidios dolosos vinculados al crimen organizado en un 87 por ciento", precisó.



"Nosotros no negamos que ha habido recomendaciones por parte de las Comisiones (de Derechos Humanos) hacia las autoridades municipales o estatales, respecto a comportamientos que no están de acuerdo a la Ley, pero que eso sea un ataque sistemático a la población es un caso muy distinto y no es el caso de Coahuila", subrayó.



Finalmente destacó que se continúa trabajando diariamente con organizaciones nacionales e internacionales, grupos de familias de víctimas de desaparición, para perfeccionar las políticas públicas en materia de desaparición, búsqueda y localización, obteniéndose buenos frutos de las reuniones con dichos organismos.



dcr