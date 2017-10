Crean la Red Iberoamericana de la Tuberculosis Infantil

Guadalajara

El 10 por ciento de los nuevos casos de tuberculosis (Tb) que se presentan en el mundo ocurren en personas menores de quince años, pese a lo cual este grupo de población “está en las sombras”, pues no existen ni programas de atención específicos, ni métodos fidedignos de diagnóstico; realidad que dio pie a crear la Red Iberoamericana de la Tuberculosis Infantil.



La firma del Memorándum de Entendimiento para constituir esta Red, tuvo lugar en el marco de la 48 Conferencia Mundial de La Unión sobre Salud Pulmonar, que se lleva a cabo en Guadalajara.



La Red nace con la suma de quince instituciones de siete países.



“Los propósitos de la eliminación de la tuberculosis en 2030, seguramente que no van a ser logrados si no se atiende la tuberculosis infantil”, aseguró Arturo Plascencia Núñez, titular del Servicio de Infectología Pediatría del Hospital Civil de Guadalajara (HCG), equipo autor de esta iniciativa.



La Red Iberoamericana “es un esfuerzo que conjunta las voluntades y ahora estamos en la primera fase para poder realizar trabajos de investigación conjunta que sean más robustos, que sean más fuertes y que puedan dar indicadores más duros y precisos”, indicó.



De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la tuberculosis infantil ocasionó la muerte de 170 mil menores de quince años en el 2015. Sin embargo, “la magnitud de la epidemia no se conoce y podrían ser muchas muertes más”, sostuvo el especialista en entrevista con MILENIO Jalisco.



Plascencia apuntó que, sin ser privativa de pobres, la tuberculosis infantil afecta en mayor medida a sectores donde hay marginación y exclusión.



En el acto, Víctor Zamora, representante de la Unión Internacional Contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias, calificó de “histórica” la constitución de esta Red Iberoamericana de la Tuberculosis Infantil, y destacó que La Unión promueve la generación de conocimiento y que éste se traduzca en acción.



“Una de las áreas en las que todavía estamos retrasados en nuestra agenda para acelerar el proceso de eliminación de la enfermedad es un conocimiento mayor del tamaño del problema que enfrentamos en la población infantil y es un retraso en el desarrollo de las nuevas tecnologías para poder diagnosticar y actuar prontamente”, refirió Zamora.



“La Unión se complace en que esta iniciativa se haya concretado”, dijo.



Por su parte, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, director general del HCG, hizo énfasis en que otro de los retos en la atención de la tuberculosis infantil es que 35 por ciento de los niños afectados por Tb “no tienen sintomatología florida y por ende el diagnóstico no es, desde el punto de vista microbiológico fácil de obtenerse de manera contundente”.



Otro desafío lo representa la presencia de enfermedades crónico degenerativas “que se superponen” a la Tb infantil como la diabetes y la obesidad. Pérez Gómez recordó que México es uno de los países con mayor prevalencia de obesidad infantil.



QUÉ ES

La Red Iberoamericana de la Tuberculosis Infantil es una iniciativa para sumar voluntades de investigadores médicos de la región que compartan conocimiento de la enfermedad y desarrollo biotecnológicos existentes



PAISES QUE LA INTEGRAN

Cuba

Venezuela

Ecuador

Colombia

Perú

España

México