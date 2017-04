En los cotos de los pobres se potencia la violencia social

Guadalajara

Lo que explica el auge de las urbanizaciones cerradas o cotos es una lógica de negocio en corto plazo que ha resultado muy atractiva para el capital inmobiliario, pero que en el caso de los cotos de bajos recursos, a la larga se detonan graves problemas sociales, advierte el consultor urbano Héctor Castañón, integrante del Centro de Investigaciones Urbanas (cita.org.mx).



"Se da una configuración mucho más programada desde una lógica de negocio, donde se busca la maximización de la rentabilidad; y esta lógica de celdas de excel es la que se repite al interior de estos desarrollos [...] desde la perspectiva del desarrollador, la lógica de enclave de un sistema cerrado lleva a la maximización de ocupación del espacio, ha tenido una coincidencia afortunada para ellos, de un mercado que demanda también cierto entorno cerrado por la seguridad y por la exclusividad", refiere en una opinión entregada a solicitud de MILENIO JALISCO.



"Esto es lo que ha alimentado el mito de la seguridad, aunque el tema de la inseguridad viene desde adentro, al ser una zona receptora de violencia urbanas, por la carencia de equipamientos, de satisfactores, de espacios públicos, de servicios, la violencia se genera desde adentro, incluso en Tlajomulco vemos como la gente vive encerrada con sus perros de guardia, temerosa de sus vecinos", agrega.



Al lado del tema de exclusividad "vemos la otra cara, donde la gente abandona esas casas y busca regresar a su comunidad, a la que ha pertenecido, donde creció, cerca de su familia, en la ciudad", lo que explica el auge de la vivienda abandonada, que suma más de 60 mil unidades en los alrededores del área metropolitana de Guadalajara.



"El problema es que la gente sigue llegando a estos entornos , porque no le queda de otra; para una familia que tiene un ingreso menor de tres a cinco salarios mínimos, no hay opciones: los subsidios , los créditos, lo obligan a tomar este tipo de vivienda, y pasa a ser un desplazamiento forzado, porque no hay oferta de vivienda en la ciudad; esas serían como las lógicas, primero de mercado, y después de estado, que lleva a la gente en vivir en estos entornos, que son susceptibles de ser abandonados, generadores de violencia, que generan deseconomías porque lo que hay que gastar en transporte, en aprovisionamiento ,en problemas de salud, es lo que se presenta en estos entornos como problemas sociales: un acusado proceso de deterioro que marcan vidas, que son difíciles de revertir, como el abandono infantil, las adicciones, los embarazos adolescentes, que aunque no solo se dan en este entorno, si encuentran condiciones de caldo de cultivo que facilita la aparición de todos los problemas sociales".

