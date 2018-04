"Aseguradoras ponen trabas para costos de trasplantes"

Monterrey

Aunque dijo que las compañías aseguradoras sí cubren gastos por trasplantes de tejidos u órganos, el doctor Alejandro Valdés Cepeda, director del Centro de Trasplantes Multiorgánicos del ITESM, dijo que cada vez les ponen más trabas y seguido no pagan partes del procedimiento que deberían estar incluidas.

En entrevista durante el programa Cambios, con Héctor Benavides, Valdés Cepeda dijo que en ocasiones las compañías aseguradoras se niegan a cubrir partes de procedimientos propios de un trasplante.

"Cada vez nos han puesto más trabas, nos piden todos los protocolos internos de los hospitales (las compañías de seguros) que son todos los estudios, como si dudaran de lo que estás haciendo.

"Aparte te dicen: 'te cubro el trasplante, pero no te cubro la cirugía de la donación'… entonces ¿qué es un trasplante?, si yo no tengo un donador y un riñón no puedo hacer un trasplante, entonces ¿cómo dices que me cubres un trasplante si la procuración no me la vas a cubrir?", dijo.

Otro de los ejemplos que puso Valdés Cepeda es el del gasto por transportar el órgano desde otro estado, algo que las aseguradoras también se han negado a pagar.

"Los costos a veces de ese avión son de 120 mil pesos y la compañía dice 'eso no te lo cubro' ¿por qué no te lo cubre si está dentro de los gastos?” … 'o no te cubro el riñón'… pues cómo no me vas a cubrir el riñón si es un trasplante?", explicó.

Incluso, reveló que ha tenido pacientes que han perdido la oportunidad de trasplantarse algún órgano porque la compañía aseguradora no autorizó y no pudieron cubrir el gasto personalmente.

Por último, el doctor dijo que él ha tenido pacientes que tienen una póliza de seguros perfecta, es decir, que cubre todo tipo de procedimientos de ese tipo, y aún así tienen problemas con la aseguradora, por lo que terminan demandando y ganando todos los casos.

"Todos las han ganado, nada más que te vas a meter en un proceso… todos las han pagado… de hecho hay algunas compañías que no le pagan al doctor… como seis trasplantes en dos años no me los pagaron… es injusto y al paciente le rechazan todo nomás por rechazar, para ver si se cansan de estar yendo", explicó.