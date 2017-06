COSMOVISIÓN Y CIENCIA

Monterrey

Parafraseando a Miguel de Unamuno, la astrofotografía es un hobbie contemplativo, donde la importancia radica en escuchar el universo a través de una imagen.

La cosmovisión del hombre ha creado adoradores de la noche, de las estrellas, de la Luna, del Sol. Cómo no considerar a estos objetos como divinos, si estamos encajonados en nuestro planeta y no concebimos la creación del universo. No sabemos si, alguien o algo, lo creó.

No visualizamos, ni entendemos, salvo en nuestra imaginación, a donde iremos, si hay un más allá o si la vida acaba en el momento de la muerte.

Deliberamos, imaginamos, jugamos con altas matemáticas y teorías descabelladas, pero el misterio subsiste.

No concebimos el más allá, así como tampoco lo que hubo una milésima de segundo anterior al Big Bang.

Encajonados, igual que alguna tribu muy anterior a los Jónicos, donde consideraban que la Luna llena perdía, noche a noche, volumen visual, pues una marrana la mordía mientras dormíamos, para luego, casi cada mes, renacer de nuevo.

Si esto nos parece estúpido, como pensaría el patriarca de esa tribu de la "teoría de cuerdas".

Explíquenle que las partículas materiales puntuales son en realidad estados vibracionales, lo que sea que eso quiera decir o signifique.

Tan encajonados, como los adoradores del Sol, 100% justificables, porque es creador de vida, calor y luz. Tan encajonados que en dos millones de años hemos ido perdiendo solidaridad y sentido común.

Tan inmenso es el universo conocido, que me temo que, si existe un Dios, no sabe que estamos aquí. Es por ello que la principal preocupación del hombre debe ser, cómo la caja de zapatos llamada Tierra se mantiene y nos mantiene por muchas generaciones hacia adelante, al menos hasta que la tecnología nos permita, con seguridad y certeza, poblar otros mundos.

Dijo alguna vez Werner K. Heisenberg, Premio Nobel de Física, que el primer trago de la copa de las ciencias naturales te volverá ateo; pero en el fondo de esa copa, tal vez, te harás muy religioso.

