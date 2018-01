Con pipas, buscan mitigar afectación por falta de agua en 100 colonias

Guadalajara

En la casa de Doña Magy, el bote que colocaron debajo del medidor para recoger el agua proveniente de la fuga en la tubería luce seco, mas no por que finalmente luego de varias semanas de presentarse el problema, lo hubiesen resuelto, sino porque desde el pasado miércoles, en la Martinica y otras 99 colonias repartidas en los municipios de Guadalajara y Zapopan, no tienen servicio de agua debido a las obras relacionadas con el Viaducto Belenes.



"Ahorita la complicación es para bañarse, también para el baño y lo demás como quiera uno se aguanta de trapear y lavar los trastes", señaló la señora Magy, que esperaba que el municipio les dotara de agua mediante pipas, y aprovechando que cuenta con tinaco, pudiera solventar la necesidad del líquido mientras el servicio es restablecido, "nos aguantamos poquito a usarla a lo más necesario y ya que llegue para el fin de semana no dijeron, entonces ya hago los pendientes que tenga".



La carencia en el abasto derivada del corte realizado por el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), la viven de manera distinta cada uno de los afectados, algunos dicen no ver mayor problema y poder sobre llevar un par de días sin servicio, pero en casos como el de Rubén, que cuenta con una estética canina, la situación es diferente, "de ayer (miércoles) en la tarde hasta ahorita (jueves) no he podido trabajar de manera regular, y no sé sí así vaya a tener que estar hasta el sábado a o domingo. Yo sigo abriendo la veterinaria para consultas y venta de mis productos, pero no puedo dar el servicio de baño y corte para las mascotas por que sin agua no se puede y eso sí me afecta en mis ingresos", explicó.



En los municipios que corresponden a Guadalajara, el municipio aseguró mediante un comunicado, que a través de 20 pipas con capacidad para 20 mil litros cada una, estuvieron dotando a lo largo del día varias de las colonias afectadas y puso a disposición en número 33 1365-2186, en donde se puede solicitar el servicio de pipa con un horario de 8:00 a 23:00 horas, a tiempo que recomendó "que cuando se pida el apoyo, se diga en qué tipo de contenedor se colocará, si se trata de aljibe, tinaco u otro tipo de enser, ya que no se cuenta con mucho equipo y se buscará ir preparado para dejar el líquido en donde se solicite".



Zapopan por su parte, recibe los reportes al número 24-10-10-00, las 24 horas del día, y programa la distribución de agua mediante pipas en los horarios laborales, aunque de acuerdo a lo que informaron la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y el Siapa, explicaron que a partir de este sábado se podría comenzar a restablecer de manera gradual el servicio y también pusieron a disposición de los ciudadanos una línea telefónica, para que durante las 24 horas del día, hagas sus solicitudes de pipas de manera gratuita, al 36 68 24 82.

SRN