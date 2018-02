Del PIB nacional, 4% es por la corrupción: Canacitra

Toluca

Ariel Rodríguez Polo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en la entidad, señaló que pese a los esfuerzos del gobierno estatal para agilizar trámites y erradicar la corrupción, sigue siendo en los municipios donde los empresarios tienen más problemas con las "dádivas" para agilizar trámites.

De acuerdo con algunos estudios, mencionó, cuatro por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país tiene que ver con la corrupción. "Es una cantidad importante como para cerrar los ojos y no voltear a ver el problema. Alfredo Del Mazo ha hecho esfuerzos para detenerla y Eruviel Ávila impulsó muchas leyes para inhibirla".

La instalación del Sistema Anticorrupción, dijo, es un avance importante para combatirla, ya que la ciudadanía participa y revisa que no haya más casos, "son ciudadanos imparciales. Además las leyes se han recrudecido, una persona que dilate, obstruya o detenga un negocio puede ser denunciada penalmente y puede ir a dar a la cárcel.

"Necesitamos que las inversiones lleguen y ser más ágiles para trabajar. Hay dos o tres funcionarios que han sido sancionados derivado de una denuncia".

El sector empresarial, subrayó, no está dispuesto a dar mordidas para agilizar un trámite porque no le conviene y si lo hacen nunca van a terminar. "El objetivo recalcó es decir no, en cualquiera de sus modalidades, como con dar aportación voluntaria".

Desafortunadamente, recalcó, es un tema que se escucha en los municipios, aunque, las acciones del gobierno, han permitido apoyar a los empresarios para que no caigan en la corrupción, pero en las ventanillas municipales hay problemas.

La mayor incidencia, detallo, se presenta en ayuntamientos aledaños a la Ciudad de México en licencias de construcción, funcionamiento, entre otros. "Siempre que llega un tema de esta naturaleza pido documentos o pruebas a los empresarios para poder interponer una denuncia en forma, desafortunadamente no es fácil conseguirlas".

SGCF