81 vehículos entran al día al "corralón"

Guadalajara

La desaparición de un automóvil no siempre se debe a la criminalidad, aunque estadísticamente esta causa sea la que predomine: en otras ocasiones, es la propia autoridad la que mueve el automotor hacia algún depósito o “corralón” del Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS) debido a que su presencia en la vía pública representa alguna infracción a los reglamentos o significa problemas para los vecinos.



En conferencia de prensa que presidieron la directora general del IJAS, María Luisa Urrea Hernández Dávila, y el director de Procuración de Fondos y Captación de Documentación del organismo, Adolfo Eletuan Chávez Manzo, se presentó una plataforma para obtener información oportuna que permita saber si los casos que enfrentan los ciudadanos son simplemente un problema administrativo del carro que ha desaparecido, y no un hecho de la delincuencia.



Se denomina Depósito en Línea, una herramienta de consulta por internet para verificar si un vehículo se encuentra en los depósitos IJAS. “Para contribuir a la tranquilidad de los ciudadanos respecto del destino de su vehículo cuando éste no es localizado en el lugar donde lo dejó estacionado por última vez o porque fue remitido por una autoridad a través del servicio de grúa; se implementó la herramienta de consulta por internet, la cual permite que la población en general pueda verificar desde cualquier equipo con acceso a internet”, la posible ubicación de su vehículo.

La dirección para la consulta por internet es: www.ijas.mx/depositoenlinea. ¿Qué proporciona esta herramienta? “Si el vehículo ingresó a uno de los depósitos IJAS, se podrá conocerla fecha de ingreso, el número del depósito vehicular, la autoridad que lo remitió, las fotografías del vehículo al momento del ingreso, el adeudo al día de la consulta y los requisitos para liberarlo”



La consulta exige ingresar a www.ijas.mx/depositoenlinea, donde se captura el número de placas y serie del vehículo. “Para consultar las fotografías del vehículo al momento del ingreso al depósito, se captura nuevamente el número de serie del vehículo”.

Se podrá consultar adicionalmente a los requisitos para liberarlo, su ubicación en los depósitos IJAS. La plataforma para implementar la herramienta requirió una inversión de 112,770 pesos. Hasta hoy, la forma de verificar si un vehículo se encontraba en los depósitos IJAS era a través de llamada telefónica de lunes a viernes de 9 a 17 horas. IJAS cuenta con cuatro depósitos vehiculares: Depósito San Agustín o Macro patio, Depósito 8 o Huentitán, Depósito 7 o Javier Mina y Depósito 6 o Miramar.



“Al 30 de octubre, la cantidad de vehículos en los depósitos IJAS es de 23,108 unidades.En promedio, 81 vehículos ingresan por día a los cuatro depósitos IJAS, entre camionetas, automóviles, motocicletas y bicicletas”, destacó la titular del IJAS.



Las tarifas que se aplican por día en los depósitos son: para bicicletas y motocicletas, 20 pesos diarios; para automóviles, 79 pesos; para camionetas, 97 pesos. El resto de las tarifas se pueden consultar en: www.ijas.mx/tarifas2017. Hay dos problemas que no resuelve la herramienta: algunas compañías de grúas no entregan el mismo día el auto, “en ocasiones se da hasta tres días o más”; en otros casos, hay depósitos privados. En ambos casos no se puede contar con la información.





SRN