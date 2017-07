Guadalajara

Dejan sin voz al Coro Niños Cantores de Zapopan, que luego de varios meses de exigir la permanencia de su director al frente de este proyecto artístico, Benjamín Bautista Barba, quien fundó la agrupación hace 5 años, fue desplazado bajo alegatos de impuntualidad y otras faltas laborales.

Una veintena de niños entonaron lo que llamaron concierto de despedida, lamentando que el gobierno municipal ya tiene una decisión tomada que les pretende imponer: fundó otro coro infantil que funciona ya en la sede de la Dirección de Cultura. El maestro Benjamín Bautista, ha seguido ensayando en un patio de la Basílica de Zapopan, ya sin contrato, donde los frailes dieron cobijo a la agrupación coral.

Martha Marisela Juárez, madre de Ana Victoria y María Valentina Heredia Juárez, primer soprano y primer solista, así como contralto, respectivamente, asegura que el trabajo del mentor ha sido bueno y que no fue sino hasta hace dos meses que esta administración les habló de un proyecto nuevo para institucionalizar al coro, donde el maestro no va a estar; señalando que su impuntualidad e informalidad.

"El trabajo de los niños te habla realmente de lo que ha logrado el maestro Benjamín. No me parece que por problemas administrativos que él trató de compensar, con un día más de ensayo (que no cobra)... lo quieran retirar", expuso.

Lamentó que el alcalde Pablo Lemus no haya querido recibir a los padres de familia, a los niños que defienden a su maestro y al propio director; pese a que le han enviado varios escritos la respuesta es siempre referirlos con el director de Cultura o con el coordinador de Construcción de la Comunidad, Rodolfo Flores (ambos presentes ayer durante la protesta musical), sin que avance el diálogo pues su contrapropuesta es que este coro original funcione como un taller en Tabachines y reducir el sueldo del ex director al 45%.

"Nosotros estamos trabajando en la Basílica, donde hemos continuado como si tuviéramos los contratos vigentes, como si tuviéramos sueldo, y cantamos bajo protesta, porque tenemos la confianza que vamos a lograr (rescatar el proyecto de los Niños Cantores de Zapopan)", dijo el maestro, quien dice no pedir sino lo justo: el sueldo que ha devengado 5 años por la misma labor que ha desempeñado este lapso, y dispuesto a sujetarse a horarios y conciertos.

Por su parte, las niñas del coro defendieron a su maestro.

"Entré sin saber muchísimas cosas y yo considero que es un buen director, tiene una gran trayectoria y claro que no quiero que lo quiten. A parte es un amigo para mí.", dijo Fernanda.

"Gracias a él me dieron ganas de cantar y estoy aquí", aseguró Nicole.

Carmina es una de las fundadoras, y defiende a su maestro porque reconoce su capacidad. "Es un excelente maestro y un excelente director", afirmó.

Los niños cantaron

Rodolfo Flores expuso que la problemática es laboral; que no tiene tintes políticos sino que se busca la institucionalización del coro infantil, que admitió fue la última dirección artística en ser renovada, la única que faltaba.

El coordinador mantiene la propuesta de que Benjamín Bautista se integre como profesor tallerista en Tabachines; y está reunido con los padres de familia y el maestro.

MC