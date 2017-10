Firman convenio para Sistema de Justicia Penal

Guadalajara

Con el fin de lograr la profesionalización y certificación de operadores y organismos de la sociedad civil en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial, la Universidad de Guadalajara (UdeG) y la Agency For International Development, a través de su filial en México, firmaron un convenio de colaboración ayer.

El rector de la máxima casa de estudios, Tonatiuh Bravo Padilla, señaló que es urgente modificar el código único de procedimientos penales, ya que ha propiciado que delincuentes de alta peligrosidad no sean castigados.

“En este momento es el punto más bajo, por así decirlo, de la implementación, porque de manera muy puntual y muy práctica, las autoridades locales no solamente de Jalisco, si no del país, observan a través de los pronunciamientos de diversos gobernadores, que el Nuevo Sistema de Justicia Penal está propiciando que la delincuencia pueda salir sin tener las posibilidades de retenerles por no tener los elementos claves, y por otro lado, la agilización que se pretendía llega por momentos a generar la confusión en los métodos de trabajo que se tiene que implementar”.

Bravo Padilla resaltó que para enfrentar las fallas que aquejan el sistema penal oral, todos los actores involucrados tienen que ser capacitados para perfeccionar los procesos de impartición de justicia.

Ante tal situación, la UdeG se vio en la necesidad de modificar sus planes de estudio para que los futuros abogados sean instruidos en el nuevo modelo de impartición de justicia.

“Se han instalado once salas para la práctica de juicios orales ubicadas en cada uno de los campos universitarios donde se imparte este programa educativo, dichas salas han sido habilitadas con los recursos tecnológicos más modernos y alcance precisamente de los jóvenes”, detalló el rector.

La UdeG tiene entre sus filas a 110 académicos acreditados en juicios orales, así como cinco mil operadores del sistema de justicia, ofrecen nueve diplomados y 19 cursos relacionados con los diferentes perfiles de actuación en el modelo adversarial.

Para el modelo de profesionalización y certificación de operadores y organismos de la sociedad civil en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial se espera la participación mil 830 personas, provenientes de los estados de Colima, Aguascalientes, Zacatecas y Nayarit.

En el evento estuvo el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Suro Estévez, así como la cónsul general del Estados Unidos en Guadalajara, Tanya C. Anderson, y el maestro Sergio Valls Esponda, secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.

