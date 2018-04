Control prenatal, la llave del embarazo saludable

Guadalajara

Cada año nacen en Jalisco cerca de 150 mil bebés. La gran mayoría son nacimientos sin complicaciones que permiten pronto que madre e hijo vayan a casa. Un logro del sistema de Salud en el que el cuidado prenatal es la clave. Hoy la entidad presume que sus mujeres acuden durante la gestación a 7.5 consultas médicas en promedio.



La consulta prenatal es el segundo paso del embarazo saludable, señaló Margarita Mondragón Galindo, coordinadora del Programa Estatal de Salud Materna y Perinatal de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ). El primero incluso es anterior: la planeación y suplementación adecuada de la madre, para que esté en condiciones óptimas. En esta etapa es recomendable que la mujer consuma ácido fólico.



“Cuando una mujer planea embarazarse lo ideal es que acuda con el médico para recibir una valoración clínica y exámenes necesarios. Si el profesional considera que no tiene el mejor estado de salud le dará las indicaciones para alcanzarlo. A esto se llama consulta pregestacional, y en Jalisco ya se está impulsando esta estrategia de orientación previa tanto a la mujer como a su pareja”, dijo la doctora.



Las medidas pueden ser desde un régimen alimenticio y nutricional hasta control de glucosa y otras condiciones como enfermedades crónicas que no son más un impedimento para lograr un embarazo exitoso y tener un bebé sano. Mondragón Galindo mencionó, por ejemplo, que el consumo de ácido fólico previo al embarazo y durante el primer trimestre de gestación es una de las medidas más sencillas que permiten evitar un defecto congénito.



Por ello, tan pronto se sabe embarazada, la mujer de acudir a sus consultas de control, donde recibe cuidados prenatales, recomendaciones de nutrición, se monitorean sus signos y los síntomas que pudiera presentar a lo largo del embarazo. En este espacio debe despejar todas sus dudas e inquietudes sin tener pena de preguntar. Es así como es posible detectar cualquier condición anormal o de riesgo, aprender más sobre el proceso que vive y cómo sobrellevar las molestias naturales y las que no lo son tanto.



La entrevistada mencionó que a la par del control médico, la mujer embarazada debe seguir un estilo de vida saludable: llevar una alimentación balanceada, mantener actividad física moderada y evitar hábitos como fumar, beber alcohol y por supuesto cualquier droga ilegal.



Las mujeres embarazadas deben ponerse las vacunas recomendadas por el médico, como la vacuna contra la influenza y sólo tomar los medicamentos, vitaminas, y suplementos bajo prescripción.



Alerta

Los síntomas del embarazo son variados, pero hay algunos que merecen la alerta inmediata. Mondragón Galindo enumeró la hipertensión arterial, que puede presentarse por diversas situaciones, e incluso debutar con este problema en la gestación. Sin embargo, hay mayor riesgo en mujeres con obesidad y sobrepeso, madres adolescentes y mayores de 35 años. De cada diez, al menos una embarazada llega a presentar hipertensión.



Debido a ello, es que a las gestantes se les mide la presión arterial con regularidad. Valores por encima de lo normal, puede ser signo de preeclampsia, un trastorno que requiere ser controlado para evitar riesgos.



Otro síntoma de especial cuidado es presentar un nivel de glucosa en sangre por arriba de lo normal, que puede indicar la presencia de una enfermedad metabólica: la diabetes gestacional, una forma de diabetes tipo 2. Es por ello que al inicio del embarazo debe medirse la glucosa e idealmente hacerse la prueba para la diabetes gestacional entre las semanas 24 y 28 del embarazo.



Otras enfermedades que pueden diagnosticarse durante el embarazo son cardiopatía o daño renal. “Todas estas condiciones pueden y deben ser controladas teniendo mucho mayor cuidado del embarazo y el desarrollo del bebé”, dijo.



En el caso de los bebés, seguir los cuidados prenatales hace posible evitar defectos congénitos como el del tubo neural, prevenir retinopatía del prematuro, problemas de desarrollo, peso bajo al nacer. “El estimado de que un embarazo se complique es del 10 por ciento y se convierta en un embarazo de alto riesgo, pero el 90 por ciento llegan al término sin problemas de consideración”, mencionó, tras concluir que los beneficios de un embarazo saludable son muchos –resalta- e incluyen vivir esta etapa de la vida de manera plena.



Apoyo en redes

La Secretaría de Salud diseñó una herramienta para el adecuado cuidado del embarazo y crianza del bebé hasta los dos años de edad. Es misalud una aplicación mediante la cual se envían a la madre mensajes vía Facebook o Twitter, para recordarles las citas médicas y darle consejos de especialistas en salud prenatal.



Para recibir este apoyo basta ir a la liga: https://www.gob.mx/misalud/, registrarse y ecibir información sobre consejos médicos.





Claves

Recomendaciones de embarazo saludable



Idealmente tener una consulta pregestacional



Acudir a consultas prenatales



Realizarse los análisis y exámenes de control médico



Llevar una alimentación balanceada



Dejar de fumar y evitar bebidas alcohólicas



Sólo ingerir medicamentos y vitaminas bajo prescripción médica



Dar aviso al médico ante signos como dolor, sangrados, hinchazón de pies, y cualquier molestia mayor



Tener un plan para el momento del parto (trayecto al hospital, responsabilidades que se repartirán, etcétera)



Iniciar de inmediato la lactancia materna después de que el bebé nazca



Cuidado extra

Presentar sobrepeso u obesidad



Antecedentes familiares de diabetes o haber presentado diabetes gestacional durante un embarazo anterior



Enfermedades crónicas conocidas



Infecciones como rubéola

