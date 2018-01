Reportan clima frío para Guanajuato

León, Gto.

Habrá temperaturas frías para Guanajuato, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil se informó que, se mantendrá un cielo parcialmente nublado en el estado de Guanajuato.

De acuerdo al reporte hidrometeorológico de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el sistema frontal número 20 se localizará sobre el noroeste del Mar Caribe. Por lo que se presentarán vientos muy fuertes en el Golfo de México, Península de Yucatán, Itsmo de Tehuantepec y lluvias muy fuertes en Veracruz, sur y sureste de la República Mexicana.

Para el estado de Guanajuato, continúan temperaturas frías por la mañana y noche, probabilidad de heladas y bancos de niebla en zonas montañosas, así como ambiente templado durante el día.

Se espera que para la zona norte las temperaturas máximas vayan de los 22° a 25° C, y las mínimas de 02° a 03° C, así mismo, para la zona centro y sur se prevé que las máximas ronden los 23° a 26° C, y las mínimas los 03° a 06° C.