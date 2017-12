PAN critica el retiro de la precontingencia ambiental

Monterrey

La bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado criticó al Gobierno del Estado por haber retirado la precontingencia ambiental, a pesar de que el índice de contaminación continúa alto.

El diputado Marcelo Martínez, vocal de la Comisión de Medio Ambiente, comentó que el Gobierno no ha realizado una sola acción fuerte para buscar reducir los índices contaminantes y que incluso hay problemas con las estaciones de monitoreo que tienen fallas en la medición.

"No ha habido una sola acción fuerte, no hay día en que yo no prenda la App del celular y que no salga que estamos con una muy mala calidad del aire, los medidores que tenemos, que el día de hoy ya son 13; no funcionan los medidores de partículas PM10 y PM5, son las que más daño nos hacen y los propios medidores que tenemos aquí en el estado no los miden.

"Cada uno requiere mantenimiento, si no me equivoco, por ahí de cerca de 800 mil a un millón de pesos anual para el mantenimiento de estos medidores, la Secretaría de Desarrollo Sustentable trae un presupuesto de cerca de 90 millones, creo que este año se fue a cerca de 120, si habláramos de eso, ahí estuvieran perdiendo cerca del 15 a 20 por ciento del presupuesto anual; tienen 16 inspectores", dijo.

El diputado reiteró que si desde la cabeza del gobierno no existe una intención real de que bajen los índices de contaminación, no mejorará.