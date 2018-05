Empresas contaminan en Tlajomulco

Guadalajara

Empresas vecinas a las colonias Alameda y El Zapote del Valle, en Tlajomulco de Zúñiga, fueron denunciadas ante la fiscalía ambiental del municipio por "un grave problema de contaminación de aguas grises residuales".



Los colonos señalaron a Sanmina Corporation y Productos Químicos Avanzados SA de CV, porque presuntamente "no cumplen con las normas para el desalojo de estas aguas grises residuales mezcladas cuando llueve", y que "trabajan fuera de normas ambientales". Las empresas se conectaron a un canal, "el cual no está registrado por ningún órgano de gobierno o de la CEA; el canal existente es a cielo abierto y no tiene ni el ancho, ni la profundidad necesaria, aparte de que sus grados de giro sobrepasan los 110º grados, provocando que nuestros vecinos reciba fuertes impactos sobre su barda colindante, y los predios se vean afectadas por inundaciones de aguas que pueden provocar un foco de infección", señalaron en un escrito.



El resto de agua que entra dentro del canal "pluvial" se va directamente a contaminar la planta de tratamiento el Ahogado ubicada al finalizar la calle denominada "Camino viejo a los laureles".



El 3 de mayo pasado, se presentaron inspectores del departamento de Obras Públicas de Tlajomulco. Al día siguiente clausuraron la obra ubicada en Paseo viejo a los laureles #20, la cual estaba haciendo trabajos de limpieza de terreno y mejora del suelo. "El día 7 se presentó ante la fiscalía ambiental de Tlajomulco una denuncia ciudadana, manifestando la descarga de aguas residuales [...] el 8 de mayo se presentó protección civil, por una llamada de emergencia por inundación de los predios contiguos". Luego fue la fiscalía. "Se levantó un reporte de hallazgos en donde la fiscalía ambiental manifiesta que es veras la existencia de aguas grises y con olor a aguas residuales". Los procesos de inspección han continuado.

