Fustigan consulta; reprueban planeación

Ayer fue celebrado el primer debate originado por la también inaugural Consulta Popular que será efectuada en el estado de Jalisco el próximo 9 de julio. El tema fue: ¿Debe permanecer la Ciclovía Marcelino García Barragán?

El grupo que se manifestó a favor de dicha infraestructura afirmó que no debía haberse realizado una consulta popular que costará 1.7 millones de pesos y que no llevará a nada y la necesidad de impulsar el uso de transporte no motorizado. Por su parte, el grupo que se manifestó en contra insistieron en que no existió una planeación para la construcción de esa obra.

Un foro de televisión fue acondicionado para llevar a cabo la llamada mesa de deliberación. Antes de entrar al aire, se realizó un sorteo para definir cuál de los dos grupos iniciaba primero. El método utilizado fue una moneda que fue lanzada al aire decidió que el grupo a favor iniciara el ejercicio.

Cada uno de los grupos fue integrado por cinco personas. El que se manifestaba a favor era mayormente conformado por jóvenes, excepto Alicia María Ocampo, quien era mayor del grupo. En cambio, el equipo que opina que no debe permanecer en su mayoría eran personas adultas.

El nerviosismo se notó por algunos momentos durante el primer bloque, dedicado para que cada uno de los participantes expusiera sus posturas. Olvidar el guion provocó que algunos revisaran las notas de apoyo y así poder continuar con su discurso. A la gran mayoría el estar frente a una cámara no los intimidó y continuaron con las posturas.

Durante varios episodios hubo peticiones al gobernador Aristóteles Sandoval. Los que se manifiestan a favor pidieron que se concluya la infraestructura ciclista y se edifiquen 200 kilómetros. Los que se pronunciaron en contra pidieron mayor planeación o socialización.

Conforme avanzaba el debate también se intercambiaban cuestionamientos entre los participantes. José Francisco Sahagún cuestionó y aseguró que Jesús Medina Varela, presidente de la FEU, no utilizaba la bicicleta. El dirigente de la Federación aseguró que si iba en transporte e incluso ofreció raite a su contrario y ofreció el espacio de la parrilla para trasladarlo.

Durante el transcurso del debate fueron utilizadas imágenes, documentos ampliados para poder ser visualizados e infografías que buscaban explicar las posturas de cada uno de los participantes.

Los ánimos se prendieron tanto que hubo reclamos para el moderador Carlos Martínez Macías, conductor del Canal 44. La vecina Rosa Pérez Cortés pidió al que moderaba que llamara la atención delo grupo contrario porque durante su participación se burlaban.

Los cinco bloques concluyeron tras una hora de debate con lo que por ahora se esperará el 9 de julio, fecha en la que será celebrada la consulta popular en la que podrá participar cualquier habitante de la ciudad.

Las posturas

A favor José Medina Varela, presidente FEU “Esta ciclovía que estamos discutiendo el día de hoy no es por la bondad del gobierno en turno, esta ciclovía es el esfuerzo de una larga lucha ciudadana de muchas personas que han manifestado todo su esfuerzo para que el día de hoy tengamos la posibilidad de tener una alternativa de la movilidad no motorizada en el estado de Jalisco”. Alicia María Ocampo, ciclista “Nos quedan tres años a la humanidad para poder salvarnos del cambio clímatico y esto sólo se va a lograr si bajamos a cero las emisiones de dióxido de carbono. Eso significa que deberíamos de dejar de utilizar el coche de manera dramática y queremos privilegiar con sus vialidades el uso del coche (…) Una persona que anda en coche tiene cuatro kilogramos de sobre peso respecto a quienes van en bici a su trabajo” Víctor Antonio Morales, Bici 10 “Propongo que haya una educación vial en una campaña de gran formato, en radio, televisión, parabúses, inclusive en todos los niveles de educación, primaria, secundaria hasta posgrado inclusive. Quiero exigirle a la Secretaría de Movilidad que mande a agentes viales, se necesitan y urgen en esa zona porque hay autos que se estacionan sobre la Ciclovía”. Carlos Enrique González, vecino de Quinta Velarde “La ley de Movilidad en su artículo decimo prioriza la movilidad no motorizada, es decir, peatones y ciclistas sobre la motorizada, ya sea automóviles o motocicletas. Además, en su artículo 12 otorga el derecho a ciclistas y peatones a una movilidad segura y preferencia. Por último, en su artículo once obliga a la autoridad a planificar, diseñar y construir una red peatonal y ciclista”. Kevin Carrillo, vecino de la Ciclovía “La bicicleta no contamina, ni siquiera usa gasolina pues en este caso son los automóviles los que son los que si usan y si contaminan. Si hubiera más espacio para más automóviles pues tendríamos más contaminación y más bicicletas, menos carros, un mejor medio ambiente”.

En contra Jorge Edgar Dorantes, vecino “Está mal planeada la Ciclovía. Repetimos, nuestra postura no es como automovilistas. Yo soy ciclista, los invito que vean desapasionadamente que la Ciclovía no está bien planeada. En el tramo de Forum no hay bolardos, no han cambiado los radios de giro de las calles, no han hecho las islas de refugio, está mal planeada esta Ciclovía, no es segura”.



Ana Rosa Pérez, presidenta Unidad Modelo “Ha alterado la parte vehicular, ocasionando más accidentes con nuestros adultos mayores. Son colonias viejas de más de 60 años que se encuentran alrededor del complejo universitario (…) tengo vecinos que han sido atropelladas por los ciclistas ya que realmente no le bajan la velocidad”. Alberto Vara Cibrián “Se ha dejado de contemplar la seguridad primordial de Protección Civil y Bomberos. Hay muchos nuevos giros de bares cantinas y sobre todo donde mucha gente se concentra a una sana diversión o a espacios para ir a comprar algún objeto pero son lugares que necesitan seguridad en caso de algún incendio. No hay un lugar donde una pipa o un equipo de protección civil haga el ascenso”. Jorge Edgar Dorantes “La problemática que también tenemos con las personas que utilizan el transporte ya que corren grave peligro al esperar al subir y bajar del camión. Los chóferes de los camiones ya están bastante estresados y evitan pasar por la Ciclovía tomando vías alternas y llevándose los espejos retrovisores de los vecinos y dejando varada a muchas personas que esperan el camión”. José Francisco Sahagún “Nosotros respetamos a todos los ciclistas, igual a que todas las ciclovías, pero esta Ciclovía está muy mal planeada, mal planeada por el director de Movilidad no Motorizada Felipe Reyes. Esta consulta se debe realizar durante el 9 de julio en el cual esta está afectado a 12 colonias”.

