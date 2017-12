Constructora incumple con entrega de viviendas

Monterrey

Vecinos del fraccionamiento Paseo de la Ribera, en Juárez, denunciaron un presunto fraude por parte de la constructora Havital SA de CV, debido a que la empresa no les ha entregado sus viviendas a casi un año de haber celebrado el contrato de compra- venta, en el que se establece un plazo de tres meses como máximo.

Las casas permanecen igual que cuando se las vendieron: sin cableado, no tienen puertas internas ni tuberías, sin embargo, a los vecinos sí les están descontando semanalmente el dinero de su nómina para el crédito de Infonavit con el que están pagando su vivienda.

Los testimonios recabados por MILENIO Monterrey concuerdan en que la empresa Havital, perteneciente a José Octavio Salazar Ancer, no ha justificado la tardanza en la entrega de los domicilios, pues cada vez que los contactan les desvían la llamada o no les contestan.

Ismael Santos Rodríguez Navarro, de 21 años de edad, firmó el contrato para comprar su propiedad en febrero del presente año, y la cual debió haber sido entregada en marzo, pero a la fecha la empresa constructora no le ha dado respuesta, por lo que acudió personalmente a revisar su casa.

“Ya me están rebajando el dinero de la casa y no me han entregado nada (...) Fui al domicilio y pues la verdad está como me la presentaron cuando nos mostraron la casa, sigue igual, no le han metido mano ni nada, o sea sigue igual la casa, todavía le faltan las puertas internas, le falta el cableado, le faltan las tuberías de agua”, agregó el vecino.

Vecinos que ya habitan la zona refirieron que la empresa tardó alrededor de ocho meses o hasta un año para entregarles la casa, y que cuando la recibieron se percataron de deficiencias en la instalación de cableado o infraestructura.

Por otra parte, Angy Martínez González explicó que tampoco le han querido pagar un reembolso de 19 mil pesos, pues cada vez que marca le contesta alguien distinto ya que constantemente cambian al personal.

“Me deben un reembolso de 19 mil pesos que hasta el momento no me lo han dado, aparte que mi casa está toda trasminada y toda negra de la parte de arriba, el yeso se le está cayendo según fueron a arreglarla y dejaron todo a medias”, mencionó.

Anteriormente, Havital SA de CV ha sido denunciada ante la Profeco, la Semarnat y la Procuraduría General de Justicia por anomalías que van desde duplicidad en la escrituración de las viviendas, materiales patito, tardanza en la entrega de las casa, e invasión de zonas naturales protegidas.

Los fraccionamientos Privadas del Bosque y Lomas del Rey, de la inmobiliaria Havital, también acumulan quejas por parte de los propietarios.

Y también existen problemas administrativos

Al interior de la empresa también existen anomalías ya que se retiene el sueldo a los empleados de manera injustificada, según reveló Mariela Manzano Hernández, quien trabajó en el área de Atención al Cliente en Havital.

Manzano Hernández sospechó que la empresa jineteaba los salarios para generar rotación y no pagar sueldos completos a sus empleados, pues explicó que en algunas quincenas entregaban el 60 por ciento del sueldo o lo pagaban con varios días de retraso sin motivo aparente, contraviniendo a la Ley Federal del Trabajo.

“Así contratan a las personas para que vayan y les trabajen 15 días gratis y luego el que sigue. Están reclutando constantemente”, mencionó.