Descarta San Pedro riesgo en construcción de museo

El municipio de San Pedro descartó que la construcción del museo La Milarca se esté realizando en zona de riesgo, pese a que a unos cuantos metros atraviesa el arroyo San Agustín.

Lo anterior surge en respuesta a las declaraciones del ambientalista Guillermo Berlanga, quien advirtió que el arroyo tiene una fuerza destructiva en caso de lluvias torrenciales y huracanes.

En entrevista para MILENIO Monterrey Armando Leal Pedraza, secretario de Obras Públicas de San Pedro, advirtió que ya cuentan con los estudios de mecánica de suelos y descartó que exista algún riesgo por estar localizado en zona montañosa y al lado de una cañada natural en el parque Rufino Tamayo.

"El arroyo no está tan cerca del área donde se van a desplantar, de hecho esta explanada está en una parte bastante... o sea, la diferencia en metros es suficiente para mantenerlos a salvo en caso de una creciente del arroyo.

"Créeme que el más interesado en que esto se preserve es el ingeniero Mauricio (Fernández), si hubiera algún riesgo para estos techos no se hubiera elegido alguna ubicación", dijo Leal Pedraza.

Agregó que el proyecto no contempla alguna modificación al cauce, sin embargo, el desmonte del terreno sería de 800 metros cuadrados.

Por otra parte, expuso que con este proyecto se blinda al parque para otros usos, como lo son eventos masivos de conciertos y demás giros comerciales.

"El arroyo no se va a tocar en lo más mínimo ni se le va a hacer algún cambio a la infraestructura que está ahorita, o sea no, no está contemplado alterar en absoluto el arroyo el cauce ni nada. Tampoco porque no se va a quitar absolutamente ningún árbol.

"Lo que te puedo decir es que se va a preservar ahora si la tranquilidad del parque, porque en una explanada en donde en algún momento se habló de que hubiera eventos masivos pues ya la 'candadeas' para el futuro, para que no se realicen ahí otro tipo de eventos que pudieran ser más molestos para los vecinos", concluyó.