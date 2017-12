Los aprendizajes que nos deja Amor Animal durante 2017

Guadalajara

Hoy concluye el 2017 y en Amor Animal decidimos hacer un recuentro de lo que logramos aprender respecto a la tenencia responsable de los animales de compañía, esto con apoyo de médicos veterinarios, entrenadores profesionales y rescatistas que siempre apoyan y están a favor del bienestar animal.



A continuación hacemos el resumen anual de Amor Animal:



Vacunación de perros y gatos



Un perro pequeño debe comenzar a ser vacuna al cumplir mes y medio de edad para concluir el proceso entre los cuatro y cinco meses. También, al cumplir un mes se puede desparasitar de manera interna y además está el proceso de combatir las pulgas y garrapatas. Con los gatos recién nacidos, la vacunación normalmente se aplica a los tres meses de edad.



Las sustancias aplicadas buscan proteger a los animales de diferentes enfermedades: moquillo que se caracteriza por ser mortal para los perros y parvovirus que afecta principalmente a cachorros. En los gatos es común la leucemia viral felina y el sida felino. Las edades más riesgosas son las de 3 meses a tres años y en la adulta a partir de los ocho años.



Aparte también se aplica la vacuna contra la rabia. Mientras que para los gatos se vacunan contra la el virus de la leucemia, rinotraquetis, calcivirus, peritonitis y rabia. Consulta las recomendaciones aquí.



Durante vejez de nuestra mascota debemos cambiar atención



Los humanos solemos cometer diferentes errores en el proceso de envejecimiento de nuestros animales de compañía. Los más usuales es el dar el alimento que se le administraba desde pequeño o ponerlo a hacer las mismas actividades físicas de cuando tenía menor edad. Por eso, es recomendable tomar diferentes previsiones a partir de los siete años del animal.



En edad adulta se recomienda "cambiar a un alimento que no esté con tanta proteína para evitar que engorden, pues obviamente ya su metabolismo no es el mismo, no necesitan tanta grasa". Por otra parte, las revisiones médicas se deben realizar por lo menos cada seis meses, es decir, dos veces por año. Los padecimientos más comunes en la edad adulta tienen que ver problemas en huesos y articulaciones. Lee más detalles sobre estos cuidados.

El excremento animal en la calle es factor de enfermedades



La presencia de heces en la calle puede generar problemas de salud.



Es común para muchos sacar o dejar salir a su animal de compañía sin llevar las previsiones para limpiar el excremento, por lo que es común verlas y en los peores de los casos pisarlas afuera de una casa, en la banqueta, el pasto, el parque o la plaza.



El problema inicia cuando no se limpian los excrementos. Al secarse, sus partículas se propagan y los humanos podemos respirarlas. Esa situación podrá provocar enfermedades gastrointestinales principalmente y prevalencia de parásitos en las personas, los más expuestos son los niños. Pero también se han registrado casos en los que parasitos se han trasladado a órganos vitales que provocan daños serios a la salud.

Pare reducir los riesgos es necesario que el dueño lleve a cabo acciones para cuidar tanto a la familia como al animal de Compañía. Para evitar contaminación con las heces de nuestros animales es: siempre salir acompañado de una bolsa para recoger el excremento. Ya están a la venta bolsas específicas para levantar la evacuación para luego tirarla en un bote. Aquí puedes consultar más información al respecto.



Pulgas y garrapatas en perros también causa enfermedades a humanos



La presencia de pulgas o garrapatas en nuestro perro suele minimizarse en la molestia que puede causar la picadura de estos parásitos en nuestro animal de compañía y en otros casos cuando los integrantes de la familia también son víctimas de dichas mordeduras. Lo que desconocemos y no alertamos es que esos pequeños animalitos pueden generar enfermedades en canes y humanos.

Obviamente, también las mascotas pueden sufrir enfermedades ocasionadas por las mordeduras de dichos parásitos. A causa de esto se puede generar daños como hemorragias internas y afectaciones hepáticas en el riñón y el corazón.



Los sitios en los que un animal puede contagiarse son los parques. Al llegar a casa, tanto la pulga y la garrapata comienza a adecuarse a las alfombras y camas del domicilio e inicia la colocación de huevecillos y su reproducción de manera constante. Se deben tomar en cuenta medidas de prevención para evitar el contagio de los animales para así evitar enfermedades en el animal y los humanos. Cuida a tu mascota de las pulgas y garrapatas con estos consejos.



Una buena alimentación garantiza un buen crecimiento de nuestra mascota



Las sobras de los alimentos del humano y huesos ya no deberían ser una opción en el menú para los animales de compañía como lo son el perro y gato. La alimentación para las mascotas juega un papel importante para su crecimiento y vivencia en su edad adulta. Y por tal razón, es necesario tomar en serio este punto en la tenencia responsable.



Cuando un felino o can llegan a casa debemos tener conocimiento de la alimentación que tenían previo a su arribo. Si omitimos tal punto podemos causar un cambio drástico en alimento y provocar diarrea. Un punto esencial en la nutrición de nuestros animales es el no darles alimentos que prepara y consume el humano.



Desde el nacimiento de un cachorro se debe cuidar el proceso de lactancia materna. Se recomienda que el animal recién nacido se alimente de su madre durante los primeros 30 días. A partir de ese periodo se tiene como opción la elaboración de fórmulas lácteas para comenzar la etapa para despegar al cachorro de su madre y comenzar a integrar su alimentación con croqueta para perros y gatos de menor edad.

Para cada etapa de vida de los animales de compañía se ofertan distintos tipos de alimentos que se diferencian en costos, calidad, sabor y que cubren las distintas necesidades de los animales. Existen marcas que tienen como objetivo lograr huesos fuertes, masa muscular densa y corazones sanos.



Una etapa importante para la salud de nuestros animales de compañía es la vejez. Por eso, se recomiendo que a partir de los siete años de edad, el alimento contenga sustancias que mejoren los cartílagos y por lo tanto se debe disminuir la cantidad de proteínas, de grasas y carbohidratos porque los animales a esa edad ya no tienen mucha actividad. En este texto puedes leer más detalles.

