Representante zapopana del CCM desmiente acuerdos que sí tomó

Guadalajara

En tono airado, la representante designada por el gobierno zapopano de Pablo Lemus Navarro ante el Consejo Ciudadano Metropolitano, Crystal Zavala López, desmintió en una carta la publicación de MILENIO JALISCO sobre la reunión que el cuerpo colegiado que ella preside tuvo con cuatro expertos en desarrollo urbano el pasado lunes 26 de junio.



En esa ocasión, los consejeros reconocieron lo endeble de la participación ciudadana, la necesidad de que el plan de ordenamiento metropolitano (POTmet) fundamente y rija los ajustes a los planes parciales de los nueve municipios, y sobre todo, que se trabajaría en un pronunciamiento sobre estos temas para los integrantes de la Junta de Coordinación Metropolitana, integrada por los nueve alcaldes locales.



La fuente de esa información original fue el arquitecto Jorge Fernández Acosta, con el consenso de sus colegas Carlos Enrique Martínez, Salvador Dueñas y Rodolfo Ramos Orozco; en una entrevista con este medio, aportó la información como se le acredita de forma rigurosa en el texto aparecido al día siguiente, martes 27 de junio. Sin embargo, la presidente del consejo no estuvo conforme y aseguró que lo publicado era "tendencioso" y "manipulado".



El texto, dice, entre otras cosas: "Es importante puntualizar que la información publicada por Milenio, como lo escribe Agustín del Castillo, está manipulada: en ningún momento el Consejo Ciudadano Metropolitano ha dado declaraciones u opinión alguna sobre los planes parciales municipales de Guadalajara o cualquier otro relacionado con el mismo. En ningún momento el columnista buscó o ha buscado a su servidora, presidenta [sic] de este Consejo Ciudadano (única facultada por Ley para representar y ser vocera del CCM, de acuerdo con el Estatuto orgánico de la comisión por la coordinación metropolitana), a fin de corroborar o solicitar la información que con tan evidente falta de ética ha publicado".



En la cita, "los ciudadanos realizaron una serie de reclamos, posturas y opiniones personales respecto de lo que, a su criterio y a título personal, creían debía de hacerse por parte del Consejo y lo que, a su consideración, estaba sucediendo en la consulta de los planes parciales del Ayuntamiento de Guadalajara. Los escuchamos y dialogamos por poco más de una hora, les preguntamos si en algún momento se habían acercado al Ayuntamiento para externar dichas inquietudes, o si les habían hecho llegar sus opiniones o análisis (de las cuales desconocemos su expertis) [sic], al Ayuntamiento de Guadalajara, a lo que contestaron con una serie de excusas...".



Advierte: "desde el Consejo Ciudadano Metropolitano no reconocemos ninguna de las opiniones emitidas por MILENIO en la nota del periodista Agustín del Castillo, ni nos hemos comprometido a asumir ninguna agenda, ni propuesta, simplemente porque no se nos ha hecho llegar ninguna formal u oficialmente. El CCM no emite posturas, ni opiniones en reuniones informales de trabajo, las posturas expresadas por este Consejo se realizan ante la Junta de Coordinación Metropolitana o mediante comunicado formal firmado por la presidencia".



En el texto, MILENIO JALISCO jamás cita a una fuente del consejo, ni señala que emite una versión oficial de este, sino que se limita a la versión de los ciudadanos quejosos. Como su contenido no era acusatorio, y la expresión de estos en torno a la recepción del CCM fue positiva, no había una contraparte agraviada ni alguna acusación qué aclarar. Sin embargo, los ciudadanos entregaron al diario un audio de hora y media de duración, en el que tanto la representante zapopana como varios de sus pares abordan los señalamientos sobre los planes y piden propuestas para mejorar la participación ciudadana; ofrecen una mesa de trabajo para identificar problemas y ofrecer soluciones, y de forma explícitas, acuerdan que ello derive en un pronunciamiento del consejo.



"La mesa que se generaría sería precisamente para eso, para poder dar un pronunciamiento con propuestas y con directrices muy claras sobre lo que queremos", señalan, casi al final del diálogo.



El texto completo de la carta de reclamo de Crystal Zavala López; el del audio de los últimos 20 minutos de la reunión, donde se abordan explícitamente los acuerdos de trabajo conjunto, de pedir un modelo de consulta ciudadana adecuado, y de darle siempre un cariz metropolitano a las propuestas, y el audio de la reunión, se pueden consultar en www.milenio.com/Jalisco.

Claves

Extracto de la reunión Consejo Ciudadano Metropolitano – urbanistas ciudadanos

26 de junio de 2017. Lugar: edificio MIND, contigua a Expo Guadalajara. 7:35-9.10 pm, aproximadamente

PARTICIPANTES:

Consejeros: Crystal Zavala López, Gerardo Monroy, Estéfana Montes Carrillo, Alfonso Gómez, Sandra Judith Gómez, Antonio González, Miguel Zárate, Armando Aburto

Ciudadanos: Jorge Fernández Acosta, Salvador Dueñas, Carlos Enrique Orozco y Rodolfo Ramos Orozco

Estos extractos corresponden a los últimos 20 minutos de la reunión, donde se establecieron los acuerdos (se anexa audio correspondiente)

1

CONSEJERO

pues nos llevamos todas las anotaciones y creo que lo que más nos puede dar frutos es que no todos tenemos los mismos tiempos, la misma especialidad, ante los temas de este tipo, hay que hacer una mesa de trabajo, y ya están trabajando, esta Gerardo, están Alfonso e Ismael, entonces ya está la mesa de trabajo; podemos darle el tiempo para que analice, porque también traemos otros temas, como movilidad; estamos viendo todo lo que nos interesa como ciudadanos, esto es importante, así que vamos haciendo una mesa de trabajo donde podamos sacar resultados, y nosotros proponerlos a la junta, donde se nos escucha y es la manera de manifestarnos , con nuestros escritos para hacer las aclaraciones, para vernos como metrópoli [...].

2

CONSEJERO

Yo recogería de lo que tuvimos el día de hoy, las siguientes situaciones: primero que se consolide ya la mesa de trabajo [...] e ir incluyendo los trabajos con esta visión metropolitana, y con lo que han encontrado en Guadalajara; dos, que nos pudieran entregar por escrito una petición, con los puntos que se quisieran tomar por parte del CCM, para nosotros poderle dar el seguimiento; estudiarlo, y de manera oficial empezar a trabajar en ello, y tres, que tenemos realmente muy poco tiempo para poderlo realizar, y les propondría que no solo vayamos caminando en el ámbito de la crítica que hacemos, sino en el ámbito de la propuesta de lo que queremos, para que no se quede esto en el aire, porque les podríamos decir, sí, están mal, porque no están acotados en el POTmet, pero no todo lo que tengo está acotado por el POTmet, sino más bien dime, qué es lo que no está, y cómo quieres que lo haga, porque también si lo dejamos en el imaginario, puede ser que lo que ellos tomen tampoco satisfaga las necesidades, o que incluso ni siquiera lo han visto, entonces ser muy propositivos...

3

CONSEJERA

- ¿Ha existido algún acercamiento de ustedes al Ayuntamiento de Guadalajara, como para poder externar este tipo de situaciones?

CIUDADANO

... te lo voy a poner así de fácil: hay que meter 347 oficios a diferentes instancias, para que te den una entrevista de 15 minutos [...] a lo mejor lo pueden intentar ustedes como consejo, a través del consejero del ayuntamiento correspondiente [...]

CONSEJERA

O sea que no ha habido acercamiento.

CIUDADANO

- Ni lo hay, el interés del ayuntamiento.

CONSEJERA

- O sea que no hay un antecedente, en ese sentido.

CIUDADANO

- No, bueno, hay que decir que esta inquietud salió cuando mucho hace 15 días [...] hay tres puntos que plantean que me parecen muy bien, pero aterrizarlo en la idea de un pronunciamiento de ustedes, y deben saber que cuentan con nuestra colaboración...

CONSEJERA

- Denlo por seguro,

CIUDADANO

- Ah sí, sí es necesario para al argumentación del pronunciamiento, pues si, soportarlo.

CONSEJERA

- Es que para eso la mesa de trabajo.

CIUDADANO

- Sí, que esté fundado y motivado.

CONSEJERA

- Es que la mesa que se generaría trabajaría precisamente para eso, poder dar un pronunciamiento con propuestas y con directrices muy claras, sobre lo que queremos.

CIUDADANO

- Y con dos puntos, que sea un pronunciamiento público, a través de los medios, pero también entregarlo puntualmente a los nueve alcaldes.

CONSEJERA

- La idea es poderlo posicionar en la Junta de Coordinación Metropolitana, donde están los nueve alcaldes y el gobierno del estado, esa será nuestra labor [...].