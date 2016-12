Tras alza a gasolina, sociedad civil piden mejor calidad de vida

Guadalajara

El incremento al costo de la gasolina fue la gota que derramó el vaso y provocó que más de 24 organizaciones de la sociedad civil entregaron un posicionamiento al Congreso de Jalisco para solicitar acciones que combatan la inseguridad, la corrupción y la ciudadanía obtenga una mejor calidad de vida.



Decenas de personas se agruparon el medio día de este jueves al frente de la sede del Poder Legislativo, que por cierto se encontraba cerrado por haber pausa de actividades legislativas. Leyeron un escrito en el que solicitan mejoras en diferentes áreas: trabajo, vivienda, educación, salud, deporte y acceso a la justicia.

“Tener derecho a voz y voto en la toda decisión de estado desde la creación de políticas públicas para y por la ciudadanía, hasta la ejecución de las mismas ya que es la ciudadanía quien se beneficia o perjudica con su aplicación. Tener un gobierno ágil, que escuche, que sea sensible, que esté a la vanguardia en la integración interactiva con la gente a la que representa”, leyó Patricia Alvarado, presidenta de Mesa de Paz Jalisco A.C.



En un total de ocho puntos también pidieron un estado libre de violencia, plan estratégico de seguridad pública, el transparentar el uso de los recursos públicos, rendición de cuentas públicas, contar con un Poder Judicial autónomo y presupuesto propio así como un Poder Legislativo que sea evaluado en el que se incluya la sanción.



“Basta de corrupción, basta a la alza de energéticos, basta a las desapariciones forzadas, basta a los bonos navideños, basta a los sueldos privilegiados de la clase política, basta al uso indebido de recursos públicos, basta a las prebendas políticas, basta a la impunidad”, se escuchó en Plaza Liberación.



Las organizaciones que se unieron incluso tienen diferentes fines. Algunas son: Jalisco nos Une A.C., Mesa de Paz Jalisco A.C, Presencia y Acción Comunitaria A.C., Consejo Ciudadano 100 por Jalisco, Indidir A.C, Renovarse A.C, Asociación Mexicana Florencio Beltrán A.C., Vamos Contigo de la Mano A.C., Impulso Trans, sindicatos y demás asociaciones.

El documento fue recibido por la diputada local Fela Pelayo y la federal Rosa Alba Ramírez Nachis, ambas del Partido Movimiento Ciudadano (PMC). Esta última dio una respuesta a los ciudadanos.



“Este aumento de la gasolina es el atraco más grande que estamos sufriendo, no porque la gasolina sea cara, más cara que en otra parte del mundo si no por el impuesto que se ha mantenido a esta gasolina que por hoy es el único medio que tenemos para movilizar este país. Por eso hago un llamado a los diputados federales, no sólo de Jalisco, a los 500 que estamos en esa cámara de diputados a que volteemos nuestros ojos al pueblo de México”, señaló la diputada federal.



Las asociaciones integradas estarán organizando reuniones para dar a conocer más posicionamientos a partir del inicio del año 2017. El realizado este jueves va dirigido al gobierno de la república, al gobierno estatal, el Congreso Local, el Poder Judicial y gobiernos municipales de Jalisco.









SRN