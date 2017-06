Queda fuera figura de revocación de mandato

Saltillo, Coahuila

Entre las reformas a la Constitución de Coahuila en materia de combate a la corrupción, se dejó fuera la Revocación de Mandato, pues sería una figura que pudiera obstaculizar la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción.

Carlos Alberto Estrada Flores, Director de Apoyo Legislativo del Congreso, explicó que fue una propuesta planteada por los diputados Sergio Garza Castillo, Leonel Contreras Pámanes y la Diputada Luisa Ivonne Gallegos Martínez, así como por la Alianza Anticorrupción de Coahuila, es que se realizó un estudio y análisis amplio.



Sin embargo tanto los diputados integrantes de la Comisión Encargada de Atender los Procesos Legislativos en Materia de Combate a la Corrupción, como los abogados del Congreso y los abogados de la Alianza Anticorrupción, coincidieron en que sería irresponsable incluirla, toda vez que es improcedente.

Explicó que el fundamento del porque no es procedente incorporarla, es debido a que en 2010 se sentó un antecedente en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció en el tema.

"Al analizar una acción de inconstitucionalidad, derivado de una incorporación que el Estado de Yucatán hizo a la constitución política, donde la SCJN llegó a la conclusión de que resultaba inconstitucional establecer esta figura, toda vez que no se encuentra contemplada en la Constitución Mexicana", detalló.



"Coincidimos tanto los órganos técnico jurídicos del congreso, con los abogados que vinieron por parte de Alianza Anticorrupción, que este documento y criterio de la corte era imposible incorporarlo, si así se hacía, sería inconstitucional, sería irresponsable por parte del Congreso incluir esta figura en la Constitución local", precisó.



"Porque si se incorporan figuras que son inconstitucionales se estaría obstaculizando y retrasando la puesta en marcha del Sistema Estatal Anticorrupción, es decir, que si se incorpora la revocación de mandato va a caer una acción de inconstitucionalidad y por ese simple hecho no va a poder empezar a operar el Sistema Estatal Anticorrupción", agregó.



En ese sentido, comentó Estrada Flores, que la mayoría de los legisladores aprobaron y consideraron no incorporar esta figura por responsabilidad de no obstaculizar el sistema anticorrupción, tal como lo han solicitado el IMCO, Transparencia Mexicana, Coparmex y el propio Senado, que hizo un llamado para no incorporar figuras adicionales que pudieran retrasar la puesta en marcha del sistema anticorrupción.

dcr