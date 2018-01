Congreso pide 'piso parejo' en investigación de ex alcaldes

Saltillo, Coahuila

Luego de que se diera a conocer que la Fiscalía General del Estado de Coahuila investiga a 5 ex alcaldes por delitos como peculado y ejercicio indebido de funciones en los ejercicios fiscales 2014 y 2015, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Samuel Martínez, exhortó a acelerar las investigaciones y rendir resultados a la ciudadanía.



Además consideró que se debe privilegiar la presunción de inocencia y permitir que las autoridades hagan su labor, asegurando que la obligación de este órgano de gobierno es garantizar que se realice con transparencia y apegados a la legalidad.



"Como Congreso del Estado nuestra obligación es ser garantes de que las cosas que sucedan en la vida política del Estado, en este caso en el tema judicial, que se den primero con la mayor transparencia, apegados a la legalidad y que si hay necesidad de fincarse alguna responsabilidad, que así se haga", dijo.



"Nuestro exhorto a la Fiscalía es que acelere las investigaciones, que rinda resultados ante la ciudadanía y en el Congreso estaremos pendientes de lo que resulte en ese tema social", agregó.



Comentó que en esta Legislatura no se caerá en soberbia legislativa, pues no todo lo que sucede en la vida pública de la entidad debe pasar por el Congreso, lo que "deba pasar por esta legislatura pasará y lo que no será la autoridad administrativa la que tenga que cumplir con su responsabilidad".



Por su parte el Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Marcelo Torres Cofiño, se extrañó de que la mayoría de las investigaciones sean en contra de ex alcaldes emanados de un partido distinto al que está en el Poder Ejecutivo.



Por ello consideró que debe existir un piso parejo y si existen irregularidades se aplique todo el peso de la ley, al tiempo que destacó que el primero que debe ser investigado es el ex alcalde de Torreón, actual Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís.



"Es él (Miguel Ángel Riquelme Solís) el primero al que deberían investigar, todo el mal manejo de los recursos, él es el que debería estar siendo investigado en este momento y lo que pedimos es que se actúe dentro del marco de la ley", expresó.



Aseguró que la solicitud se extiende también a una investigación en contra de cualquier servidor o funcionario público que haya malversado algún centavo del erario público.



"El dinero del gobierno es el dinero de los ciudadanos y lo que pedimos son reglas y piso parejo para todos", agregó.



La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga a los ex alcaldes Lenin Pérez, de Acuña, Juan Francisco González de San Pedro, Salvador Lozano de Jiménez, Amador Moreno de Frontera y Lenin Flores de Sabinas, por delitos como peculado y ejercicio indebido de funciones en los ejercicios fiscales 2014 y 2015.



