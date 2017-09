Notifican a Congreso de resolución a favor de magistrado

Guadalajara

Finalmente, el Congreso de Jalisco sí fue notificado el día miércoles sobre la suspensión otorgada al magistrado Celso Rodríguez. La notificación llegó a la Oficialía de Partes del Legislativo a las dos de la tarde con 55 minutos, esto después de que la nueva mesa directiva presidida por Ismael del Toro tomó protesta a dos magistrados.



Precisamente, Miguel Ángel Monraz quien fungía como presidente propuso tomar protesta al magistrado Gonzalo Julián Rosa Hernández pero no a Rosa María del Carmen López Ortiz para esperar la resolución respecto a la suspensión solicitada por Celso Rodríguez. Eso provocó que las demás fracciones aprobaran la remoción de Monraz y la elección de Ismael del Toro.



La Dirección de Asuntos Jurídicos y Dictamen Legislativo envío un oficio al diputado Saúl Galindo Plazola en el que se informa sobre la notificación realizada por Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco respecto a la suspensión concedida al magistrado Celso Rodríguez González.

TE RECOMENDAMOS: Crisis en Congreso por toma de protesta de magistrados



Al respecto opinó el diputado Miguel Ángel Monraz quien asegura tener la razón con el posicionamiento del miércoles y afirma que "lo que nos está dando la razón es esta resolución, si cayeron o no ellos al tomarle protesta en un desacato ya serán los juzgados". Dijo que por tal razón se deberá de dejar en el cargo de magistrado a Celso Rodríguez.



Por su parte, el diputado Hugo Contreras, coordinador de la fracción del Revolucionario Institucional (PRI), dijo conocer sobre la notificación de dicha suspensión. Señaló que deberá ser el área jurídica del congreso y la propia mesa directiva quien determine qué debe proceder porque se tomó protesta a quien se supone es suplente de Celso Rodríguez.

TE RECOMENDAMOS: Tras conflicto, Congreso discute SEA y Comisión de Selección



Ricardo Suro, presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) afirmó la mañana del jueves que el Poder Judicial no había sido notificado respecto a alguna resolución. Hasta el momento no se ha dado bienvenida a los dos nuevos magistrados pues esto ocurrirá durante la sesión de pleno del lunes 18 de septiembre a las 12 horas.



Finalmente, el secretario general de gobierno Roberto López Lara, señaló que el Poder Ejecutivo no tuvo intromisión en el conflicto que derivó la remoción del PAN de la mesa directiva y la salida de dos directores en áreas administrativas.

SRN