Comisión de Hacienda analizará cuentas públicas pendientes

Monterrey

La Comisión de Hacienda del Estado del Congreso local anunció que calendarizará los expedientes de diferentes cuentas públicas del gobierno anterior y actual que están pendientes, para darles trámite.

Gloria Treviño, diputada priista y presidenta de la citada comisión, comentó que este organismo prácticamente no tiene rezago de expedientes y que las cuentas pendientes por estudiarse recién llegaron en noviembre.

"En lo que respecta a la Comisión de Hacienda del Estado, prácticamente no tenemos rezago, las cuentas que están pendientes de verse, en su mayoría son las que llegaron ahora a finales del mes de noviembre, lo voy a platicar con los diputados, con los coordinadores, para verlo ahora dentro de este último año de lo que corresponde a esta legislatura y no tengo ninguna duda en decirles que vamos a estar todos sumados a acabar con esto que corresponde a las cuentas públicas que como les comento, no es el rezago, sin embargo lo que menos queremos es dejar a otra nueva legislatura alguno de estos temas.

"Estamos en tiempo en este periodo que era de receso, pues estuvieron los secretarios técnicos junto con los diputados estuvimos trabajando en los dictámenes, por lo que yo creo que no va a haber ningún problema en ya calendarizarlos para en las próximas semanas estarlos viendo", explicó.

Por su parte, Arturo Salinas, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional, comentó que habrá que analizar si en este periodo pueden sacar cuentas públicas.

Dijo que hay otros pendientes por sacar en este periodo como la convocatoria para magistrado anticorrupción y los nombramientos de los fiscales del Sistema Estatal Anticorrupción y sus leyes secundarias.

"No lo sé, creo que habrá que analizarlo, las cuentas públicas no se subieron porque principalmente la Comisión de Hacienda del Estado no había terminado con los análisis, creo que la pelota está más en su cancha, habrá que ver en qué condiciones está y dependiendo de cómo esté tomaremos una decisión.

"Siempre anteponiendo como lo hemos hecho estos dos años, en las cuentas públicas no hay miramientos, sea del partido que sea, del color que sea, venga de donde venga, se rechaza lo que no esté bien y se pide a la Auditoría Superior del Estado que se proceda conforme a las facultades que tenga para aplicar sanciones administrativas o penales", explicó.