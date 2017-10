Congelar óvulos: la promesa de ser madre tras librar el cáncer

Guadalajara

En la lucha contra el cáncer en la que se ven envueltas miles de mujeres en todo el mundo, hay una noticia esperanzadora para las pacientes jóvenes: la posibilidad de lograr un embarazo tras librarse de la enfermedad, a través de preservar sus óvulos antes de someterse a quimioterapia y radiaciones.

Se trata de congelar los óvulos, una técnica de reproducción asistida que en nuestro país se emplea desde hace una década, según especialistas aquí consultados; y que también puede emplearse para la preservación de espermatozoides.

Jorge Alejandro Michel Vergara, director general del Centro para el Estudio de la Reproducción y la Fertilidad (Cerfertil), con sede en esta ciudad, detalló que la congelación de óvulos (o criopreservación) representa una alternativa real para las mujeres de "preservar" su fertilidad cuando reciben un diagnóstico de cáncer, particularmente el de mama –que es el más común en población femenina-, pero también ante leucemias y otras enfermedades autoinmunes como lupus o artritis reumatoide.

"Se calcula que una de cada cuatro mujeres que se detecta con cáncer de mama está en edad reproductiva, esto quiere decir que tiene menos de 45 años de edad y ése grupo calculamos que hasta tres de cada cuatro o no han tenido hijos o no tienen una paridad satisfecha y desean tener otro hijo pero de repente se encuentran frente a una situación como ésta", apuntó.

Datos proporcionados por la Clínica de Mama del Hospital Civil de Guadalajara (HCG), señalan que en los últimos años ha crecido la incidencia de cáncer de mama en pacientes jóvenes, incluso reportándose casos en mujeres de veinte a treinta años. La paciente de menor edad atendida aquí tenía 17 años.

Por fortuna han crecido también las expectativas de curar el cáncer cuando se detecta a tiempo, por lo que a estas mujeres jóvenes sí les cabe preguntarse si podrán ser madres. La respuesta es sí. Sin embargo se requiere de recurrir a esta técnica de reproducción asistida porque tratamientos como la quimioterapia o la radioterapia; y otros medicamentos tóxicos puedan provocar una menopausia prematura y perder la fertilidad. De esta manera pueden conservar sus óvulos, sin necesidad de fertilizarlos, y tener así la posibilidad de ser madres una vez superada la enfermedad.

El entrevistado comentó que la toxicidad de ciertos tratamientos llega a dañar hasta en 80 por ciento la reserva ovárica, lo que les impide a las pacientes tener hijos.

"Por ello nosotros estamos promoviendo que la mujer, antes de recibir el tratamiento médico, se someta a una estimulación ovárica y nos permita congelar sus óvulos y resguardarlos. Eso nos da la pauta para dejarle una opción a la mujer de que, con esos óvulos, posterior a dos años de que se curó de la enfermedad pueda tener un bebé por medio de una fecundación in vitro", expuso.

El especialista con máster en Reproducción Humana comentó que la criopreservación de óvulos se efectúa bajo dos formas: la congelación convencional o la vitrificación. En ambos casos los óvulos son tratados con sustancias crioprotectoras y sumergidos en nitrógeno líquido a una temperatura de -196º C.

Si bien, últimamente las clínicas de reproducción han ensalzado las ventajas de la vitrificación, un sistema de congelamiento en el cual los óvulos se enfrían alrededor de 600 veces más rápido que en la congelación convencional, en tan solo segundos.

Michel Vergara acotó que la criopreservación de óvulos es un método abierto para cualquier mujer en edad reproductiva, idealmente por debajo de los cuarenta años, interesada en tener bebés. Para aquellas que aplazan el embarazo por trabajo, estudios, pareja o cualquier razón. "Así empezó a desarrollarse la técnica", si bien ante la incidencia de cáncer el panorama cambió. Al haber más mujeres jóvenes afectadas por la enfermedad hay más que buscan ser madres. Hoy se reportan tasas de embarazo en mujeres sobrevivientes de cáncer mamario de hasta siete por ciento.

El éxito para lograr un embarazo tras descongelar los dependerá de su calidad de los óvulos. "La probabilidad de que los óvulos sobrevivan es arriba del 40 por ciento, obviamente habrá otros factores para que se pueda lograr el embarazo, pero el promedio de un proceso in vitro es alrededor de 40 por ciento", dijo.

¿Es doloroso?



El especialista respondió que puede generar leves molestias. En principio se debe estimular la producción ovárica por medio de hormonales (para elegir cuáles, se debe tener anuencia del médico oncólogo, porque dependerá del tratamiento posterior al que se vaya a someter). En un lapso de quince días se provoca una hiperovulación –pues se busca obtener entre ocho y quince óvulos- y luego en quirófano bajo una punción vaginal guiada por ultrasonido, se extraen por medio de aspiración. Se preparan y congelan.

Según el médico los óvulos por vitrificación pueden ser viables de por vida. No hay límite de tiempo. La descongelación se realiza poco a poco y no se altera ninguna cualidad genética. "La experiencia que se tiene en este tipo de procedimientos es que no hay cambios y la recuperación es buena".

En cuanto a la paciente sólo paga una cuota anual por el almacenamiento que oscila alrededor de tres mil pesos. Es ella la única que puede decir cuando ya no desea preservar sus óvulos. La mujer firma un consentimiento informado y señala cuál es el destino que desea en caso de que no lograra vencer al cáncer.

En Cerfertil el servicio se ofrece desde hace corto tiempo, con quince mujeres que ya criopreservaron sus óvulos, trece de ellas pacientes con cáncer de mama. Ellas podrán intentar embarazarse hasta que cumplan dos años libres de la enfermedad, que es una guía internacional. En tanto, pueden seguir su tratamiento sin temor a perder su fertilidad. Una promesa, que alienta a muchas.

Claves

Congelación de óvulos

¿Qué es?

Es una técnica de reproducción asistida para preservar los óvulos no fertilizados.

Los óvulos se preservan cuando la mujer cursa con una enfermedad o tratamiento médico tóxico que puede poner en riesgo su fertilidad.

Pacientes jóvenes con cáncer, lupus o artritis reumatoide; así como aquellas que no han satisfecho su paridad y desean preservar óvulos para poder embarazarse a mayor edad (a partir de los 35 años declina drásticamente su fertilidad) son candidatas a esta técnica

El procedimiento



Comienza con la estimulación del ovario con hormonas para obtener una mayor ovulación

Se procede a la aspiración de los ovocitos que luego se preparan

Se seleccionan aquellos que estén maduros y aptos para la congelación

Los óvulos son tratados con sustancias crioprotectoras y sumergidos en nitrógeno líquido a una temperatura de -196º C

Se dispone de dos métodos para congelarlos: la congelación convencional o la vitrificación.

La vitrificación es un sistema de congelamiento en el cual los óvulos se enfrían alrededor de 600 veces más rápido que en la congelación convencional.

Con la técnica bien aplicada se han conseguido cifras de supervivencia de óvulos hasta del 97% en pacientes jóvenes (menores de 35 años) con tasas de embarazo del 65%.

