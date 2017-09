Confuso pero con buena aceptación, prepago en el tren

Guadalajara

El fin de semana pasado se inauguró la nueva estación Periférico Norte del Tren Ligero, y con ella llegó también la nueva modalidad de prepago que pronto se aplicará en todo el servicio del transporte público. Ahora para entrar ya no se recibe dinero, sino que las personas deberán usar su tarjeta o pase temporal para hacerlo.

Entre el sábado y domingo, los usuarios que llegaban a la estación se encontraban con la confusión, empezando por la gran fila que en momentos del día se hacía en una de las máquinas para hacer recarga, y que se llenaba de personas que esperaban que el empleado de Siteur encargado de ella, les ayudara. La inercia ganaba, y los usuarios no se daban cuenta de que dentro de la estación había más centros de recarga.

Otro de los mayores problemas fue conseguir cambio cuando viajaban un grupo de personas, pues antes, la entrada permitía que se pagara en conjunto un boleto o más, es decir, si iban a entrar tres usuarios, permitía 21 pesos. Sin embargo ahora, si no se tiene la tarjeta, cada usuario debe pagar sus siete pesos exactos para conseguir el pase de un solo viaje a través de un código QR impreso en un papel. Así le pasó a una mujer que viajaba con cuatro personas más y que tuvo que salir de la estación a conseguir cambio, lo cual la molestó.

La sorpresa llegó también para aquellos que ya contaban con tarjeta, pues las máquinas para recargarlas también cambiaron.

A pesar de esto y lo confuso del proceso, un gran número de usuarios ve con buenos ojos este nuevo método. “Está bien, muy práctico y se me hace mejor que antes. Aunque al principio no sabes bien qué hacer o a dónde dirigirte, pero se me hace una mejor opción y mucho más fácil”, dijo una joven mientras esperaba en la fila para obtener su pase individual.

Otros más aceptaron el sistema, destacando que consideran agilizará la entrada y además será más cómodo una vez que se hagan de su tarjeta y la tengan recargada para entrar al tren.

Toda esta semana permanecerá personal del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) en la entrada de la estación, apoyando y explicando a los usuarios este nuevo método de prepago.



Nuevos trenes de Línea 1, en 15 días



Ocho de 12 trenes nuevos que van a operar en la Línea 1 del Tren Ligero y que forman parte de la ampliación del servicio ya se encuentran en Guadalajara. Alrededor de cinco de ellos ya se mantienen en constantes pruebas para posteriormente ponerlos a servicio de los usuarios, por lo que se han visto circulando por la Línea 1 y 2.

Rodolfo Guadalajara, director del Sistema de Tren Eléctrico Urbano explicó que dicha situación ha provocado confusiones a usuario que piensan que sí dan servicio.

“Hacemos todo tipo de pruebas, hay pruebas dinámicas, pruebas estáticas, pruebas con peso, en blanco, acoplados uno, dos, tres. Hacemos pruebas en la Línea 2, en todas las curvas, pruebas de frenada, de aceleración, de voltajes”, detalló el funcionario del gobierno estatal.

Se estima que en un periodo menor a dos semanas estas pruebas terminen, por tal razón, se espera que se pongan ya en servicio los primeros cinco trenes que registran mayor avance.



Las características de los nuevos trenes son: una cabina que se moderniza con nueva tecnología y controles para el conductor como ayudas visuales a quien conduce para que pueda en su momento detectar necesidad de mantenimiento, un sistema de video vigilancia al interior y exterior del tren y comunicación a bordo en el que el conductor pueda comunicarse con los usuarios y el centro de control ante cualquier incidente. Además cuentan con un sistema de tracción de nueva tecnología, sistema de detección de incendio sin humo, iluminación LED y acceso a sillas de ruedas.

El costo de los 12 trenes fue de 752 millones de pesos más IVA. Su compra se da luego de la saturación de usuarios que registra la Línea 1 del Tren.

Esta compra se suma a las obras de ampliación de un kilómetro de la línea y modernización de las estaciones que registra un avance del 68 por ciento. Se estima que la obra concluya en el mes de febrero de 2018.

