Confirma gobernador “confusión” en ataque de Marina a policías

Guadalajara

Tras reunirse este martes con el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz confirmó que el ataque de elementos de la Marina Armada de México a patrullas de la Fuerza Única Regional (FUR), fue producto de una confusión y reiteró la petición de que no se vuelva a repetir.



“Lo que nos informan es que ellos tenían denuncia de vehículos Ram, negras, clonadas”, expuso el gobernador en breve entrevista con medios de comunicación esta tarde.



“Afortunadamente no hubo pérdidas de vidas de nuestros elementos que a diario están arriesgando de manera profesional, valiente. Está en investigación y bueno, pues esto que advertimos no se puede volver a repetir, en lo que coincidió el secretario (Navarrete)”, resaltó



El mandatario dijo que en el encuentro con el titular de la Segob se tuvo comunicación con el secretario de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sáenz, con el cual también se reunirá esta misma semana “para afinar modelos de coordinación, conocer cuáles son los protocolos, los procedimientos y estar en conocimiento pleno, advirtiendo cuál es el trabajo de manera coordinada”, adelantó.



Sandoval Díaz respondió que más allá del incidente de confusión sí habrá una investigación para deslindar cualquier responsabilidad. A la par, informó que la Marina seguirá presente en la zona limítrofe de Jalisco.



Recordó que en este momento la policía municipal de Jilotlán no ha sido intervenida.



El ataque ocurrió la madrugada de este lunes, cuando debido a la obscuridad, los elementos de la Marina Armada confundieron al convoy de cinco vehículos de la FUR y les dispararon por aire y tierra en el crucero La Ruana, del municipio de Jilotlán de los Dolores.



Los policías de la FUR escaparon sin repeler la agresión. Tras la aclaración fueron recuperados los vehículos asegurados por la Marina.

MC