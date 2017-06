Usuarios evaluarán a los ajustadores de siniestros

Toluca

Jorge Gómez Bravo Topete, delegado regional centro de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), informó que a través del "Micrositio de ajustadores de siniestros de automóviles" los usuarios podrán evaluar la atención brindada a partir de julio. De acuerdo con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) en 2015 solo 25 por ciento de los autos que circulaban en el país tenían un seguro y durante 2016 cada ajustador atendió 817 siniestros, es decir, dos al día.

“La finalidad es que los ajustadores se apeguen a los códigos de conducta para mejorar su desempeño y servicio en beneficio de los asegurados, es decir, saber si llegó después de 30 minutos, no preguntó por su estado de salud, no realizó las gestiones para que la otra parte pagara el siniestro o no lo acompañó al Ministerio Público, aún cuando su seguro lo cubra”.

De acuerdo con la CNSF -apuntó- el número de pólizas vigentes en 2015 fue poco más de 10.1 millones, solo 25 por ciento de las unidades que circulaban contaban con un seguro. De enero a mayo de este año, las quejas en materia de seguros representaron 42 por ciento de total de reclamaciones, pasaron de 7 mil 197 a 17 mil 255 en todo México.

Puntualizó que en 2017 cuatro aseguradoras concentraron casi 60 por ciento de las quejas: Quálitas con 19 por ciento, GNP 17 por ciento, AXA Seguros 10 por ciento y Mapfre Tepeyac 10 por ciento. “Las causas de reclamación más recurrentes son: negativa en el pago de la indemnización (38%), inconformidad con el monto de la indemnización (10%), inconformidad con la reparación del bien afectado (10%) e inconformidad con el tiempo para reparación del bien afectado (9%)”.

KVS