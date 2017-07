Ebrios conductores serán llevados a sus casas por Tránsito

Ciudad Madero

Auxiliares viales de Ciudad Madero llevarán a su casa a conductores que sean detectados con algún grado de alcohol durante la temporada vacacional de verano, con la finalidad de que no ocasionen algún accidente que atente con la integridad física de alguna persona.

La regidora Sandra Cruz Moreno, integrante de la Comisión de Tránsito, comentó que primeramente se les pedirá que maneje un acompañante que no haya ingerido bebidas embriagantes, de lo contrario que llamen a un familiar o como última opción, se le llevará a su hogar.

"Lo que queremos es invitarlos en ciertos puntos como los accesos a playa y en las avenidas principales, si van en estado etílico que maneje algún acompañante, si no se puede llevar hasta la puerta de su casa sin problema para darles una buena atención, esto lo harían los auxiliares viales".

Argumentó que lo que se quiere es generar conciencia y no aplicar una medida recaudatoria o llevar unidades al corralón, debido a que muchos de los conductores en esta temporada son turistas.

En este sentido, afirmó que tampoco en verano se implementará el Operativo Alcoholemia en Ciudad Madero, por ende, solo se harán las recomendaciones tal y como se hizo en Semana Santa.

Aseguró que esto dio buenos resultados, además de que los turistas no fueron molestados durante su estancia.

"No manejar operativos para que no se presten a malas interpretaciones con la ciudadanía, que no piensen que son de manera recaudatoria, vemos que esto lo han visto bien, está cambiando la imagen de la dependencia, todo por el buen comportamiento durante Semana Santa".

Con anterioridad el director de Tránsito en este municipio, Honorato Palma Mendoza, expresó que solo se usará el alcoholímetro cuando los involucrados en un accidente estén en estado de ebriedad o cuando se incurra en alguna falta en el

Reglamento, pero no se colocarán en un lugar fijo a detener vehículos. Estableció que tendrán consideración con aquellos que tengan menos de .40 grados de alcohol que es el mínimo permitido.

Dijo que las acciones que se realizarán son estratégicas y de prevención, de ninguna manera se aplicará el operativo grúa de manera recaudatoria, solo en los casos que realmente lo ameriten.

En Semana Santa, Tránsito le dio a conocer al Grupo de Coordinación Zona Costa el número de elementos que se despliegan en el municipio y cuáles son las zonas en donde realizaron recorridos, para evitar que se haga mal uso de las unidades.

De este modo se constató que se hizo lo jurídicamente correcto y respetando los derechos de los conductores.





JERR