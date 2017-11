Respiran en Condominio Vizcaya: otorgan libertad de gravamen

Guadalajara

A casi cuatro meses de vivir en la incertidumbre, tras haber sido notificados de desalojo, vecinos del Condominio Vizcaya recibieron anoche los certificados de libertad de gravamen de sus departamentos y la promesa de parte de la desarrolladora inmobiliaria, de que no hay nada en su contra.

La Inmobiliaria Asysa, desarrolladora de Condominio Vizcaya, citó a una reunión de condóminos, a la cual acudieron una treintena de vecinos. Al filo de las 19:00 horas, Francisco González a nombre de la empresa presentó al abogado José Manuel Tapia, cuyo despacho se hizo cargo de responder la demanda interpuesta por la financiera Ransen, en reclamo de la propiedad del predio en avenida La Giralda, municipio de Zapopan, donde se alzan cuatro torres de seis niveles con más de un centenar de departamentos y penthouse.

Tapia fue al grano de inmediato y anunció a los vecinos que les tenía una buena noticia: traía consigo los certificados de libertad de gravamen de cada una de las unidades de vivienda. En términos coloquiales explicó que obtuvieron una resolución favorable, que echa abajo la pretensión de la empresa demandante de cobrarse un crédito con el predio en garantía, como lo pretendía Ransen, porque ya prescribió el plazo de diez años para hacerlo. El mismo crédito data de 1994, pero fue el Juzgado 11 de lo Civil que dio lugar a la procedencia de la demanda, y a la notificación de desalojo de los condóminos que tuvo lugar entre el 13 y 14 de julio pasado.

Tapia añadió que con la resolución en mano, otorgada el pasado martes 31 de octubre, los abogados de Asysa acudieron al Registro Público de la Propiedad y solicitaron los certificados del centenar de departamentos, con las anotaciones respectivas, que dan fe de la completa libertad de gravamen de los inmuebles.

A pregunta expresa de un condómino, respondió que no hay todavía una sentencia ejecutoria, pero los efectos de la resolución no se revierten ya. "Hoy pueden dormir tranquilos", les aseguró. En todo caso, Ransen debía reclamar el pago de la deuda que compró a un tercero (de un crédito del finado Jorge Dipp con el extinto Banco Unión), pero no cobrarse con este bien inmueble.

Le inquirieron también por qué el silencio de la inmobiliaria –se especulaba que la misma ya se deshizo- y argumentó sigilo, pues en un par de reuniones para abordar esta demanda, abogados de Ransen se hicieron pasar por abogados de los vecinos (algunos condóminos contrataron este servicio e incluso hay amparos).

Entre los vecinos hubo quienes festinaron, pero también en quienes persisten dudas. "Ya teníamos un certificado de libertad de gravamen cuando compramos" (hace cinco a diez años), recordó uno. Otros se molestaron cuando el abogado les dijo que debían pagar 3 mil pesos por departamento por gastos administrativos: la certificación incluyó cinco anotaciones.

Los certificados comenzaron a repartirse ahí mismo. Varios ni se acercaron, otros los revisaron, pero no lo llevaron consigo, en espera de que no les impongan el pago de gastos administrativos porque "no es justo, ya pagamos", dijeron.

Pese a la buena noticia que llevaron, los socios y representantes de la inmobiliaria Asysa se negaron a dar declaraciones a esta reportera.

SRN