"No por ser de Oaxaca nuestros conocimientos no van a ser reconocidos"

Su pasión desde niña han sido las matemáticas y no sabía el motivo hasta que se acercó a la competencia FIRST en el equipo EOLOTICS.

Con el respaldo de la empresa Peñoles y de su madre, Mónica Fuentes Rojas de 14 años, ve más allá de las ruinas de lo que antes era su escuela, la Secundaria Técnica número 18 de El Espinal, Oaxaca.

"Lo que queremos es que las personas vean que nosotros con pasión y dedicación que como adolescentes tenemos y con esos conocimientos que tenemos, lo único que necesitamos es una oportunidad para salir adelante".

¿Por qué acabar con estos estereotipos?

"Siempre se han creado ciertos estereotipos de nuestro estado, lo que queremos es que vean que con valores como la pasión, lo que necesitamos es el incentivo tanto moral como económico hacia la juventud oaxaqueña, nosotros somos grandes y podemos ir más allá".

Reconoció que gracias a Peñoles, se les acercó esta oportunidad de tener contacto con la tecnología. Dijo que tanto su escuela secundaria como Peñoles, le dieron la posibilidad de participar en este proyecto y no queda más que retribuirles con su esfuerzo este trabajo.

Antes de conocer el tema de la robótica Mónica dijo: “Siempre me ha gustado hacer poesía con mi mamá, pero más que nada lo que me gusta más son las matemáticas, me encantan, tengo promedio general de 9.9 y en matemáticas tengo 10”, comentó.

Totalmente emocionada dijo que las matemáticas han sido una puerta a muchas opciones como lo es FIRST.

“Este es un tipo de motivación para mí, antes yo me desvelaba con las matemáticas pero no entendía el motivo. Ahora con la oportunidad que se nos da, lo entiendo a dónde encauzar todo ese conocimiento que he adquirido”.

Aunque su madre es maestra, nunca le ha dado clases, pero para Mónica su mamá, “es la mujer más amorosa, a mi hermano y a mí nos ha dado la motivación para seguir adelante y poder ser mejores cada día. Mi papá solo cursó la secundaria, pero es el hombre más entusiasta que conozco, es mi razón de ser, porque aunque no tuvo muchas oportunidades ha podido ir creciendo en su vida, ellos son mi motivación principal”.

Los momentos difíciles por los que han pasado ella y sus compañeros, no sólo por el tema del sismo, sino por los estereotipos que han enfrentado al ser estudiantes de Oaxaca, por el tema del bajo nivel educativo o conflictos sociales que se percibe desde otras entidades del país, Mónica señala:

“Lo de los terremotos definitivamente fue algo que nos ha marcado en nuestras vidas, pero antes había otros aspectos que nos desmotivan, ya que nos denigraban como estudiantes y como personas nos hacían menos, incluso al visitar otros estados, por ese motivo yo quiero salir adelante y demostrarles que no por ser de Oaxaca nuestros conocimientos no van a ser reconocidos, por el contrario”.

¿Cómo se ve Mónica en un futuro?

"Me sigo viendo en FIRST como mentora o participante, me veo en la Universidad estudiando la Ingeniería en Ciencias Ambientales, es algo que me apasiona mucho y gracias a FIRST y a Peñoles lo he ido descubriendo, estoy en Secundaria, así que aún me queda mucho camino por andar, pero estoy segura que quiero seguir estudiando y cuando sea grande diré: Gracias papás, gracias FIRST y gracias Peñoles por lo que me han dado”.

Su madre Ruth Alejandra Rosas Toscano, comenta cómo los valores que hoy le permiten a su hija ir más allá en su vida, le han sido inculcados al paso de los años.

“Me emociona, Mónica ha crecido mentalmente, espiritualmente, la veo emocionada y hasta yo estoy aprendiendo. Veo a la robótica como una herramienta de aprendizaje muy significativa”..

Recordó que en su familia, la referencia que tenían anteriormente de la robótica, había sido únicamente por los programas en televisión y de otros estados.

Cuestionada acerca del futuro de su hija y su participación en FIRST, dijo que su pequeña, se está encaminando y está reconociendo sus habilidades, sus competencias. “Me fascina que FIRST le está dando a mi hija las herramientas para tener una vida mejor”.

