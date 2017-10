Ex director propone un mini ciclo de invierno

Torreón, Coahuila

El ex director del Organismo de Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Armando García Triana, señaló que ante la capacidad que registra actualmente la presa, lo ideal sería que hubiera un mini ciclo de invierno.

Sin embargo, esto se tendría que determinar conforme a las condiciones en las que se encuentren los productores y que los canales estén preparados.

Como director de la Conagua, dijo, le tocó es establecer que se tenía que dejar agua para el siguiente año y después de que se hizo, cada año se ha garantizado el agua para los ciclos agrícolas y se dejó de tener problemas como en anteriores años.



Conforme a la información de la Conagua, la temporada de lluvias ya pasó está por terminar, sin embargo, dijo, se han presentado en diciembre y enero lluvias muy fuertes en donde se tendría que tener especial cuidado.

"Lo de menos es soltar agua, pero soltarla por dónde, por los canales o por el río, si es una cosa rápida se tiene que soltar por arriba porque los canales no tienen una capacidad sufi ciente como para soltar 500 millones de litros por segundo, tenemos qué ver qué tanto se tiene que sacar".

Indicó que aún soltando el agua por el río existen críticas porque no se utiliza, pues recordó que el año pasado que se soltó agua no estaban preparados los agricultores, además de que para estas fechas se lleva a cabo la reparación de canales.



“El año pasado que se soltó no estaban preparados los agricultores, tuvimos la reunión del Consejo Hidráulico y dijeron que no querían agua y ahora yo no sé si quieran agua y si estén preparados porque el cultivo que se puede sembrar ahorita es cebada, avena, cultivos de invierno que podrían venderles a los ganaderos”.



Respecto a la seguridad de las presas por el almacenamiento, dijo que durante su periodo como director en la Conagua se realizaron dos estudios, uno de seguridad y el otro de azolve, por lo que no corre riesgo alguno.

dcr