Asuntos agrarios no “corrigen” ni “mueven” límites estatales

Una serie de malos entendidos, entre los deliberadamente dolosos y los frutos de la ignorancia de funcionarios y periodistas, tienden a señalar que el proceso judicial de restitución de la superficie comunal de Wuaut+a o San Sebastián Teponahuaxtlán en Huajimic, cuya cabecera se ubica en Jalisco, significa recorrer fronteras de Jalisco a costa del vecino, o cosas más delirantes, como un "despojo institucionalizado". El magistrado del Tribunal Unitario Agrario número 56, con sede en Tepic, Aldo Saúl Muñoz López, advierte sobre esa propaganda equivocada.



"Quienes estudiamos derecho en la ciencia política, particularmente el derecho administrativo en México, sabemos que los límites entre los estados son límites convencionales, y Nayarit no se separa de Jalisco porque haya una barda o un monte, son límites convencionales, y se ha repetido de una manera irresponsable, que el magistrado de Nayarit le quita tierras a los de Nayarit para dárselas a Jalisco o viceversa, y eso no es cierto; esta comunidad [Wuaut+a] es de un pueblo originario, que nació antes que Jalisco y Nayarit fueran estados de la república, y eso lo dice la constitución en su artículo 2; por eso es absurdo señalar eso y muchos periodistas lo dicen, sin investigar", explicó el funcionario, entrevistado luego de restituir el predio Piedra Bola a los wixaritari, el pasado 20 de octubre.



Pero ocurren interpretaciones peores: "una periodista me dijo, usted, magistrado, va a despojar a los ganaderos para darle tierra a los wixaritari, y no es cierto, yo no vengo a despojar a nadie, lo único a que vengo es a ejecutar una sentencia, que es cosa juzgada; la palabra restitución significa regresarle a alguien lo que le pertenece, la palabra despojo, arrebatárselo de forma abusiva, así que los periodistas deberían tener más cuidado".



- Además, los tribunales agrarios no son competentes en materia de límites territoriales...

- Por supuesto que no; cuando hay un conflicto de límites, entre un estado y otro, el competente para intervenir es el Congreso de la Unión, y si es entre un municipio y otro en un mismo estado, quien resuelve es el Congreso del estado; por si fuera poco, la materia agraria es de jurisdicción federal, es decir, yo ejecuto sentencias determinadas por el tribunal de Guadalajara porque se dan en el territorio administrado por Nayarit, ¿y por qué se juzgó en Jalisco? Porque San Sebastián Teponahuaxtlán tiene su cabecera en los municipios de Bolaños y Mezquitic, Jalisco... no estoy incurriendo en ningún acto en contra de la constitución [...] insisto, no nos compete a los magistrados agrarios decir hasta dónde llegan los límites entre un estado y otro.



El próximo 16 de enero habrá diez audiencias incidentales relativas a sentencias del TUA 16, que corresponde ejecutar al TUA 56. Y simplemente entregarán sus tierras a un pueblo originario sin pronunciarse sobre las fronteras políticas. Esto significa que se puede tener una comunidad agraria sobre diversos municipios y sobre diversas entidades federativas, y en nada violenta el pacto federal.

¿Jalisco alguna vez poseyó Huajimic?

Esa es otra historia y no le corresponde a los tribunales agrarios resolverla, pero además, tampoco es materia de litigio en la actualidad. Los testimonios orales y escritos revelan que las comunidades huicholas originarias fueron cercenadas –el caso de Guadalupe Ocotán, antiguo anexo de San Andrés Cohamiata hoy en Nayarit, o de Bancos de Calitíque, otro anexo de la misma comunidad jalisciense, hoy en Durango- para empujar fronteras políticas de entidades vecinas y favorecer grupos de colonos mestizos, en conflictos a la postre judicializados por los wixaritari con base en sus restituciones agrarias avaladas por el gobierno federal desde hace casi 70 años. El proceso histórico contó con la cómplice indiferencia de los gobiernos de Jalisco en Guadalajara, por lo cual, los aborígenes se debieron defender por su cuenta (ver MILENIO JALISCO, 9 de julio de 2013). Como saldo territorial, Jalisco ha perdido, de acuerdo a los datos del INEGI, casi tres mil kilómetros cuadrados de territorio soberano que poseía en 1917, año en que la nueva constitución confirmó los límites de los estados.

